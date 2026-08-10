Wilhelm Wessmann er látinn

Wilhelm Wessman, frumkvöðull á sviði hótel- og veitingareksturs, lést þann 3. ágúst síðastliðinn á Landspítalanum. Wilhelm fæddist 2. október 1942, á Höfn í Hornafirði, og var þannig 84 ára gamall.
Morgunblaðið greindi fyrst frá.
Wilhelm stundaði nám við Hótel- og veitingaskóla Íslands og lauk kennaraprófi í hótelfræðum frá ENALC-hótelskólanum í Castelfusano á Ítalíu. Hann hóf störf á Hótel Sögu árið 1967, þar sem hann gengdi ýmsum stjórnunarstöðum og var meðal annars framkvæmdastjóri ráðstefnu- og veitingareksturs á árunum 1982 til 1989.
Á sama tíma var hann gestakennari við Hótel- og veitingaskólann.
Síðar varð Wilhelm hótelstjóri á Holiday Inn Reykjavík og þá starfaði hann sem ráðgjafi og svæðisstjóri InterContinental Hotels Group á árunum 1994 til 2002.
Wilhelm öðlaðist kennsluréttindi á framhaldsskólastigi árið 1995 og lauk námi frá Leiðsöguskóla Íslands árið 2013, með ensku og dönsku sem sérgreinar.
Eftirlifandi eiginkona Wilhelms er Ólöf Wessman, fædd 1949, og eru börn þeirra Linda, f. 1966, Róbert, f. 1969, og Gunnhildur, f. 1972. Barnabörnin eru sex og barnabarnabarn eitt.