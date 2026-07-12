Minnst sex Palestínumenn fórust í árásum Ísraelshers á Gasa í dag, þar á meðal níu ára stúlka. Þá særðust yfir tólf aðrir, að sögn heilbrigðisyfirvalda á svæðinu. Drónaárás á járnsmiðju í Sabra-hverfinu í Gasaborg varð minnst fjórum Palestínumönnum að bana, að sögn fulltrúa Shifa-sjúkrahússins sem fórnarlömbin voru flutt á.
Ísraelsher viðurkenndi að hafa gert árás á svæðið og sagði að skotmarkið hefði verið „innviðir hryðjuverkamanna“, án þess að útskýra það nánar. Síðar sagði herinn að hann hefði gert árás á vopnaframleiðslustöð Hamas.
AP-fréttaveitan greinir frá þessu. Herinn skipaði Palestínumönnum að rýma svæðið eftir fyrstu árásirnar. Um klukkustund síðar voru gerðar harðar loftárásir á sömu járnsmiðju. Sjúkraflutningaþjónusta Rauða hálfmánans í Palestínu sagði að árásirnar í Gasaborg hefðu sært fjórtán manns.
Hin níu ára Tala Abu Matar varð fyrir byssuskoti Ísraelshers í flóttamannabúðum í miðhluta Gasa í dag og lést, að sögn heilbrigðisráðuneytisins. Ísraelsher sagðist ekki hafa vitneskju um slíkt atvik.
Þá fórst einn Palestínumaður í árás Ísraela á flóttamannatjald í Khan Younis í suðurhluta Gasa, að sögn yfirmanna á Nasser-sjúkrahúsinu, þangað sem líkið var flutt. Ísraelsher gekkst við því að hafa gert árás á því svæði og kallaði hana „hluta af hefðbundnum aðgerðum“. Herinn sagðist ekki hafa vitneskju um mannfall.
Árásir Ísraela hafa dregist verulega saman síðan vopnahlé tók gildi þann 10. október en eiga sér enn stað nær daglega, að sögn AP-fréttaveitunnar. Ísraelsher segir að skotmörk sín tengist Hamas og öðrum vígamönnum og fullyrðir oft að þeir hafi verið að skipuleggja árásir. Árásir Ísraels hafa orðið fjölmörgum almennum borgurum að bana.
Minnst 1.098 Palestínumenn, þar af að minnsta kosti 260 börn, hafa verið drepnir frá því vopnahléið tók gildi, að sögn heilbrigðisráðuneytisins á Gasa. Fimm ísraelskir hermenn eru sagðir hafa fallið á sama tíma.
Heilbrigðisráðuneytið segir að 73.221 Palestínumaður hafi fallið í aðgerðum Ísraela sem hófust sem svar við árás vígamanna á Ísrael undir forystu Hamas þann 7. október 2023. Til samanburðar fórust um 1.200 manns í þeim aðgerðum í Ísrael og voru 251 til viðbótar teknir í gíslingu.
Heilbrigðisyfirvöld á Gasa eru, líkt og önnur stjórnvöld þar, leidd af Hamas en stofnanir Sameinuðu þjóðanna og óháðir sérfræðingar telja sjúkraskrár þar almennt vera áreiðanlegar. Ekki er gerður greinarmunur á herafla og almennum borgurum en konur og börn eru sögð vera um helmingur látinna.
Samningaviðræðum milli Ísraels og Hamas um útfærslu annars áfanga vopnahlésins hefur lítið miðað áfram en þar hefur verið rætt um afvopnun Hamas og enduruppbyggingu á Gasa. Yfir tvær milljónir íbúa voru á Gasa en flestir eru enn á flótta og búa margir í byggingarústum eða yfirfullum tjaldabúðum með litla eða enga grunnþjónustu.