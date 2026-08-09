Það var margt um manninn og mikið um dýrðir síðasta sólarhringinn á höfuðborgarsvæðinu en slökkviliðsfólk hafði þar af leiðandi í nægu að snúast. Vanalega er slökkviliðið ræst út talsvert oftar á dagvöktum en næturvöktum en því var öfugt farið í þetta skiptið.
Frá þessu er greint í færslu sem birt var á Facebook-síðu Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu áðan en þar segir að næturvaktin hafi sinnt fimmtíu og þremur útköllum en dagvaktin fjörutíu og níu. Það munaði þannig ekki miklu.
Dælubílar fóru í fimm útköll en í færslunni segir að það „þyki alltaf svolítið sérstakt“ þegar næturvaktin sinni fleiri útköllum en dagvaktin.
Nú sé hin svokallaða B-vakt heima að hvíla sig eftir annasama nótt, hún sé svo aftur á vakt í kvöld og eftir það komin í nokkurra daga frí.
Á myndinni sem fylgdi færslunni mátti sjá þrjá slökkviliðsmenn laga sjúkrabörur en til hliðar við þá stendur einn og hjálpar ekki til, sá var að drekka kaffi.