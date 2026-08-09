Bogi Ágústsson telur marga landsmenn vera að hluta til í afneitun varðandi breyttan heim og að sú vernd sem við höfum hlotið frá Bandaríkjunum blindi fólk fyrir því að Evrópa gæti verið valkostur. Neikvæð niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu þann 29. ágúst myndi þýða að ekkert verði af framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið sem fram fóru árin 2009-2013.
„Við höfum ekki þekkt annað en öryggisvernd frá Bandaríkjunum,“ er haft eftir Boga Ágústssyni, fyrrverandi fréttamanni hjá Ríkisútvarpinu, í umfjöllun breska fréttamiðilsins The Economist sem birt var á dögunum. Þar var þjóðaratkvæðagreiðsla Íslendinga um aðildarviðræður við Evrópusambandið í brennidepli.
Þá var einnig haft eftir Boga að „margir í landinu eru í afneitun og sjá Evrópu ekki enn sem öryggisvalkost“ en í greininni er það ítrekað, sem oft hefur komið fram síðustu misserin, að jákvæð niðurstaða í kosningunum muni ekki skuldbinda þjóðina til að ganga í Evrópusambandið.
Tvær kannanir í júní og ein í júlí hafi sýnt aðeins fimmtíu og tveggja til fimmtíu og þriggja prósenta meirihluta fyrir því að hefja viðræður að nýju. Forskotið sé of lítið til að þeir sem vilji sjá Ísland ganga í Evrópusambandið geti fundist það þægilegt. Staðan gæti auðveldlega snúist við.
Þá er skrifað að íslenska þjóðin treysti á flugsveitir frá NATO-ríkjm sem skiptist á að vera staðsettar í Keflavík til að fylgjast með auknum ferðum rússneskra njósnaskipa á norðurslóðum.
Haft er eftir ónefndum íslenskum embættismanni að í júlí hafi verið lítið um að vera á herstöðinni í Keflavík, fyrirkomulagið virki minna traust en áður.
Bandarískar flugvélar voru „dálítið uppteknar við Miðjarðarhafið“, er haft eftir honum en hótanir Donalds Trump, Bandaríkjaforseta, um að innlima Grænland, sem er aðeins í 300 km fjarlægð, virðist óþægilega nærri.
Ísland og norðurslóðir eru nú nokkuð í umræðunni í tengslum við leiðtogafund NATÓ sem fram fór í Tyrklandi. Sú áhersla hefur aukist verulega og mun aukast á næstunni að sögn Alberts Jónssonar, sérfræðings í alþjóðastjórnmálum, nú þegar hafísinn hörfar og aðgengi eykst.