Stöðvaður tvö kvöld í röð

Ökumaður í umdæmi lögreglustöðvar fjögur var stöðvaður annað kvöldið í röð grunaður um að aka undir áhrifum. Einnig er hann án ökuréttinda.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en lögreglumenn lögreglustöðvar fjögur sinna útköllum í Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ. Talið er að ökumaðurinn hafi ekið undir áhrifum bæði áfengis og fíkniefna. Málið var afgreitt á lögreglustöð.
Lögreglustöð tvö, sem sinnir útköllum í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi, barst tilkynning um minniháttar bruna. Málið er til rannsóknar. Sömuleiðis var ökumaður stöðvaður fyrir að aka án ökuréttinda.
Í miðbæ Reykjavíkur hafði lögregla afskipti af aðila í annarlegu ástandi og hafði lögreglu þegar haft afskipti af honum nokkrum sinnum áður. Viðkomandi var því vistaður í fangaklefa. Lögreglunni barst einnig tilkynning um innbrot í fyrirtæki sem er til rannsóknar.
Klukkan fimm í morgun var einungis einn vistaður í fangageymslu lögreglunnar.