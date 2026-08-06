Slökktu eld á Kársnesi

Eldur kom upp við Kópavogshöfn á Kársnesi nú á tíunda tímanum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sendi tvo bíla á staðinn en þegar þangað var komið sást eldur í ruslahrúgu.
Slökkviliðsmenn voru fljótir að ráða niðurlögum eldsins og engin hætta var á að eldurinn breiddist áfram að sögn Guðmundar Hreinssonar, varðstjóra hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.
„Þeir voru bara eldsnöggir að slökkva,“ segir Guðmundur. Tveir bílar hafi verið sendir þar sem ekki hafi verið vitað umfang eldsins þegar fyrsta tilkynning barst um það bil korter yfir tíu í kvöld.