Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrir liggi hvað felst í framsali yfirráða yfir fiskveiðiauðlindinni og afleiðingunum af því, áður en kosið verði um áframhaldandi aðildarviðræður við ESB.
Í nýrri greiningu á vef SFS segir að velgengni Íslendinga í sjávarútvegi byggist á yfirráðum yfir sjávarauðlindinni og markvissri fiskveiðistjórnun, sem grundvallist á vísindum.
„Aðild að ESB yrði grundvallarbreyting á því fyrirkomulagi þar sem stórlega yrði dregið úr forræði landsins á ákvörðunum sem nú eru teknar með hagsmuni Íslands í fyrirrúmi. SFS telur mikilvægt að fyrir liggi hvað felst í framsali yfirráða yfir fiskveiðiauðlindinni og afleiðingunum af því, áður en kosið verði um áframhaldandi aðildarviðræður við ESB.“
Þess ber að geta að forsvarsmenn ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur hafa ítrekað sagt að markmið í mögulegum aðildarviðræðum við ESB yrði meðal annars að Ísland héldi fullum yfirráðum yfir fiskveiðiauðlindinni.
Þá kom Kristrún sjálf inn á það í viðtali á Bylgjunni í vikunni:
„Auðvitað verður það útgangspunktur þessara samningsviðræðna og mér finnst það mjög raunhæfur útgangspunktur, að eitthvað sem við höfum veitt í áratugi og enginn annar hefur reynslu af að veiða, falli ekki undir önnur yfirráðasvæði og þurfi ekki að vera hluti af þessari sameiginlegu stefnu, svona tæknilega séð.“
Í greiningunni segir að verndun sjávarauðlinda falli undir óskiptar valdheimildir sambandsins innan sameiginlegrar fiskveiðistefnu ESB, sem þýði að forræðið á auðlindinni sem vannst með útvíkkun lögsögunnar og þorskastríðum í kjölfarið færi þar með úr höndum Íslendinga.
Aðildarríki ESB geti ekki hvert fyrir sig sett reglur á sviði sjávarauðlinda nema til þess komi sérstök heimild frá ESB. Á vettvangi ESB sé meðal annars ákveðinn leyfilegur heildarafli einstakra stofna og skipting hans milli aðildarríkja, reglur um tæknilegar verndarráðstafanir, veiðitímabil og veiðarfæri.
Þá fari ESB einnig með forræði á samningum gagnvart utanaðkomandi ríkjum í málum sem falla undir sameiginlegu fiskveiðistefnuna.
„Ef Ísland væri hluti af ESB væru ákvarðanir sem nú eru teknar á Íslandi, með íslenska hagsmuni að leiðarljósi, teknar út frá hagsmunum ESB. Fram hjá því yrði ekki komist.“
Í greiningu SFS segir eftir mögulega inngöngu í ESB hefði Ísland sáralítið vægi í ákvarðanatöku sambandsins enda yrði það eitt fámennasta aðildarríki ESB. Vægi Íslands væri á bilinu 0,09 prósent til 3,57 prósent, eftir því hvort miðað væri við íbúafjölda eða fjölda aðildarríkja. Vægi Íslands yrði enn minna við áframhaldandi stækkun sambandsins.
Flestar ákvarðanir í ráðherraráðinu séu teknar með auknum meirihluta, þar sem samþykki þurfi bæði frá að minnsta kosti 55 prósent aðildarríkja og ríkjum sem standa að baki minnst 65 prósent íbúafjölda. Fjögur fjölmennustu ríkin, Þýskaland, Frakkland, Ítalía og Spánn, hafi samanlagt um 58 prósent íbúa ESB.
Á Evrópuþinginu byggist ákvarðanir almennt á meirihluta greiddra atkvæða. Þar fengi Ísland líklega lágmarksfjölda þingsæta, sex sæti, eða 0,83 prósent af núverandi fjölda þingsæta. Þá fengi Ísland einn fulltrúa í framkvæmdastjórn ESB. Honum bæri þó að gæta hagsmuna ESB í heild en ekki Íslands sérstaklega.
„Þótt Ísland gæti haft áhrif á mótun sjávarútvegsmála gæti ríkið ekki eitt og sér tryggt að niðurstöður tækju mið af íslenskum hagsmunum, þótt ríkir væru. Formleg þátttaka í ESB tryggir „sæti við borðið“ en því fer fjarri að því sæti fylgi sérstakt ákvörðunarvald.“
Almenna reglan innan ESB sé sú að aflahlutdeild hvers ríkis taki mið af veiðireynslu. Vel sé hins vegar þekkt að togstreita skapist þegar ríki með stór hafsvæði og gjöful fiskimið telji að aflaheimildir þeirra endurspegli ekki vægi þeirra stofna sem finnast innan lögsögu þeirra.
Spánn og Frakkland hafi bæði hlutfallslega stór hafsvæði og mikinn heildarafla. Holland og Danmörk hafi mikla hlutdeild í afla en hlutfallslega lítil hafsvæði. Þá hafi ríki eins og Írland hlutfallslega stórt hafsvæði en lítinn afla.
„Ýmislegt getur skýrt þennan mun, til dæmis hversu gjöful miðin eru innan hafsvæðis hvers ríkis, hvaða fisktegundir halda sig þar og hversu hátt hlutfall af afla ríkjanna kemur frá eigin hafsvæðum. Aðildarríki geta jafnframt stundað veiðar innan hafsvæða hvers annars. Þá geta einnig utanaðkomandi ríki veitt innan aðildarríkja hafi þau til þess heimildir frá ESB. Meginregla ESB um frjálsa fjármagnsflutninga hefur gert það að verkum að aðilar geta óhindrað fjárfest í sjávarútvegi og aflaheimildum á milli aðildarríkja.“
Við inngöngu í ESB færist samningsumboð vegna deilistofna til ESB. Ísland færi þá ekki lengur eitt með ákvörðunarvald sem sjálfstætt strandríki gagnvart öðrum ríkjum. Þá geti komið upp aðstæður þar sem ESB þarf að samræma ólíka hagsmuni aðildarríkja við gerð alþjóðlegra fiskveiðisamninga.
Í slíkum samningum gæti sambandið til að mynda ákveðið að gefa eftir hlutdeild í tilteknum stofni sem Ísland hefur verulega hagsmuni af, svo sem loðnu eða norsk-íslenskri síld, í skiptum fyrir hlutdeild í stofni sem önnur aðildarríki en Ísland nýta og njóta góðs af. Ísland gæti því ekki eitt tryggt eigin hagsmuni og gæti því orðið af verulegum verðmætum.
„Nýlegur samningur ESB og Noregs um gagnkvæman aðgang að veiðisvæðum innan hafsvæðis hvors annars sýnir hvernig eitt ríki getur borið skarðan hlut frá borði í samningum ESB í sjávarútvegsmálum. Í samningnum felst að Norðmenn fá að veiða allt að 50 þúsund tonn af eigin kvóta í kolmunna á tilgreindum hafsvæðum innan ESB. Á móti fá ríki ESB að veiða 13,5 þúsund tonn af eigin kvóta í norsk-íslenskri síld innan lögsögu Noregs. Svæðið sem Noregur fær aðgang að hefur að geyma ein gjöfulustu kolmunnamið innan ESB en svæðið er þó að mestu innan írskrar lögsögu.“
Þrátt fyrir að hafsvæði Írlands vegi þungt í skiptunum sé hlutur þess í heimildum til ESB aðeins 12 prósent. Til samanburðar sé hlutur margra annarra ríkja hærri, til dæmis fái Danmörk 44 prósent og Holland og Svíþjóð 16 prósent hvort um sig. Til viðbótar telji forsvarsmenn írskra útgerða skiptin enn óhagstæðari þar sem óhagkvæmt sé fyrir írsk skip að sækja svo litlar heimildir í norsk-íslenskri síld til Norður-Noregs.
Loks segir að árangur Íslands í sjávarútvegsmálum byggist á því að þjóðin hefur sjálf farið með yfirráð yfir sjávarauðlindinni. Á þeim grunni hafi ákvarðanir um fiskveiðistjórnun verið teknar og hagsmunir þjóðarinnar hafðir í fyrirrúmi. Það gildi hvort sem um ræðir ákvarðanir um heildarafla, verndun fiskistofna eða í samningum við erlend ríki. Þessi staða myndi gjörbreytast með aðild að ESB þar sem valdheimildir færist til stofnana þar sem vægi Íslands yrði lítið.
„Sagan sýnir að formleg þátttaka innan ESB tryggir hvorki afgerandi áhrif né að hagsmunir einstakra ríkja ráði för. Fiskimið eins ríkis geta jafnvel orðið skiptimynt fyrir hagsmuni annarra ríkja. Fyrir hagsmuni Íslands felst veruleg áhætta í því að færa vald frá landinu í sameiginlegt kerfi þar sem vægi í ákvarðanatöku yrði takmarkað.“
„Aðild Íslands að ESB myndi færa mikilvægar valdheimildir til stofnana sambandsins, þar sem Ísland hefði lítið vægi og gæti ekki tryggt að ákvarðanir tækju mið af íslenskum hagsmunum.“
Því ætti Ísland, að mati SFS, ekki að láta frá sér full og óskoruð yfirráð yfir auðlindum sjávar. Verði engu að síður kosið að halda áfram aðildarviðræðum sé nauðsynlegt fyrir íslensk stjórnvöld að tryggja að: