„Evrópusambandið er ekki konfektkassi þar sem við getum farið og valið okkur bestu molana og sagt nei við hinum,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Guðrún segir vegferð ríkisstjórnarflokkanna dapurlega og að ESB-umræðan sé fyrst og fremst ætluð til að breiða yfir stöðu efnahagsmála.
„Ef þú ferð í aðlögunarviðræður við Evrópusambandið er það með það að markmiði að ganga í Evrópusambandið. Ísland er eina ríkið í sögu Evrópusambandsins þar sem stjórnvöld hafa einungis lýst áhuga á aðild en telja nauðsynlegt að hefja þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við eigum að fara í viðræður,“ segir Guðrún, sem var til viðtals í Reykjavík síðdegis.
„Mér finnst ríkisstjórnin enn skulda þjóðinni skýringar,“ segir Guðrún spurð út í viðtal forsætisráðherra, Kristrúnar Frostadóttur, í Bítinu í morgun.
„Samningsmarkmiðin eru ekki skýr. Ríkisstjórnin hefur ekki gefið það út; hvar eru þessar girðingar sem verður ekki farið yfir?“ spyr Guðrún og nefnir sjávarútvegsmálin sem dæmi en mikið hefur verið rætt um það í aðdraganda þjóðaratkvæðisins hvort Ísland muni geta fengið varanlegar undanþágur frá sjávarútvegsstefnu ESB.
„Ég dreg það mjög í efa að við séum að fara að breyta Evrópusambandinu,“ segir Guðrún.
Guðrún gagnrýnir þá dagsetningu sem valin var fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
„Þessi dagsetning á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu er úthugsuð – ekki með hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi heldur ríkisstjórnarinnar.“
Hún segir dapurlegt að ríkisstjórnin forgangsraði að tvístra þjóðinni í stað þess að hlusta á heimili og fyrirtæki í landinu. Guðrún segir sumar fjölskyldur hættar að hittast þar sem foreldrar og börn ætli að kjósa sitt hvorn valkostinn í þjóðaratkvæðinu.
„Hvar sem maður kemur er fólk að rífast um þetta.“