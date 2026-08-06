Íbúi í Hamraborg þar sem niðurrif stendur yfir vegna byggingu nýs miðbæjar Kópavogs segir hávaðann óbærilegan. Hann sér nú ekkert út um gluggann nema viðarplötu. Annar íbúi segir að svo virðist vera sem það hafi hreinlega gleymst að fólk búi í Hamraborg.
Framkvæmdir við Fannborg og Hamraborg eru komnar á fullt og íbúar, þeir hafa ekki farið varhluta af því. Og útsýnið á jarðhæð, það er ennþá minna eins og sjá má. En hávaðinn er verstur að sögn Sigsteins Sigurbergssonar íbúa sem býr nú fyrir framan viðarplötu á fyrstu hæð í Fannborg, vélarnar séu ræstar klukkan átta á morgnana.
Það er svolítill hávaði beint fyrir utan hjá þér?
„Finnst þér það?“ svarar Sigsteinn hlæjandi. „Já þetta er mikið. Kópavogsbær stóð sig mjög vel með samráðfundina og að skipuleggja þetta, upplýsinngagjöfin góð, en svo þegar kemur að þessu, þetta er, þetta er skelfilegt. Svo er það rykið. Ég kom heim einn daginn og það er ryk á öllu. Lag af ryki, á hverjum einasta hlut. Ég væri alveg til í að láta þrífa hjá mér og senda þeim reikninginn, má það?“
Samkvæmt svörum verktakans, Mannverk eru viðarplötur settar við íbúðir íbúa til að tryggja öryggi þeirra. Mesti hávaðinn eigi að vera að baki um áramót. Kópavogsbær hefur áður sagt í svörum til fréttastofu að allt sé gert til að miðla upplýsingum til íbúa vegna framkvæmdanna. Elín Kona Eddudóttir íbúi sem býr við hinn uppbyggingarreitinn í Hamraborg, Traðarreitinn segir farir sínar ekki sléttar en þar er framkvæmdaaðili Jáverk.
„Það á að sprengja tíu metra hérna niður alveg út að Digranesvegi, við vitum ekki hvenær á að byrja. Það á að byrja eftir 20. ágúst þarna, fjórum til sex sinnum á dag sex daga vikunnar í fjóra mánuði, við vitum ekkert hvað þeir ætla að sprengja oft á dag hér, hvað marga mánuði.“
Áætlað er að framkvæmdum á svæðinu ljúki árið 2030. „Þetta er ekki hægt,“ segir Siggeir. „En ég held að við eigum góðan bæjarstjóra. Ég hef fulla trú á því að hún geri eitthvað fyrir okkur. Er þetta ekki bara spurning um að fella niður fasteignagjöld á meðan framkvæmdum stendur?“
„Við viljum helst fá réttar og sannar upplýsingar og ekki bara einhver ekki svör,“ segir Edda.
Bæjaryfirvöld og bæjarstjóri hafa ítrekað sagt að það hafi verið átt í nánu samráði við íbúa, hvað myndirðu segja við því?
„Já....góður þessi.“
Einungis munaði örfáum mínútum að eldri borgari á níræðisaldri yrði fyrir glerbroti úr rúðu þegar bárujárn fauk inn um glugga á svefnherbergi í Fannborg í Kópavogi.
Bæjarstjórn Kópavogs hefur staðfest að byggingaráform á Fannborgarreit og Traðarreit séu í samræmi við deiliskipulag miðbæjar Kópavogs. Í tilkynningu segir að uppbygging á reitunum marki fyrstu áfangana í uppbyggingu á svæðinu og sé liður í að skapa lifandi og fjölbreyttan miðbæ fyrir íbúa, gesti og atvinnulíf í miðbæ Kópavogs. Undirbúningur hefur staðið yfir frá árinu 2017.
Eldri borgari sem um árabil hefur barist gegn framkvæmdum í miðborg Kópavogs er fluttur á brott. Hann segist hafa gefist upp, selt íbúð sína á hrakverði og ber Kópavogsbæ ekki góða sögu. Lögfræðingur húsfélags í Fannborg segir íbúa fyrst og fremst ósátta við skort á upplýsingum frá bænum.