Ivanka Trump, dóttir Donalds Trump Bandaríkjaforseta, hefur birt myndir af ferðalagi fjölskyldu sinnar á Íslandi. Þau dvöldu hér á landi í júní.
Ivanka Trump og Jared Kushner, eiginmaður hennar og ráðgjafi Bandaríkjaforseta, komu í lok júní til Íslands og dvöldu hér í nokkra daga. Fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins staðfesti það og sagði hjónin hér á landi í einkaerindum.
Sjá nánar: Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi
Þau lentu á Akureyrarflugvelli og dvöldu á lúxushótelinu Deplum í Fljótum. Þá lögðu þau leið sína um Skagafjörðinn. Miðað við myndirnar sem Ivanka deildi af ferðalaginu fóru þau einnig í fjölskyldumyndatöku í íslenskri náttúru.
Myndirnar hafa hlotið töluverða athygli, sumir hrósa fjölskyldunni í hástert á meðan aðrir minna hana á að faðir hennar girnist Grænland en ekki Ísland.
Ivanka er eins og fyrr segir dóttir Donalds Trump Bandaríkjaforseta og Ivönu Marie Trump, sem lést árið 2022. Kushner hefur starfað sem sérstakur ráðgjafi tengdaföður síns í utanríkismálum og var sá sem kynnti áform Trumps á Gasaströndinni. Saman eiga Ivanka og Jared þrjú börn sem voru með þeim á ferðalaginu, þau Arabella Rose, Joseph Frederick og Theodore James.