Inga Sæland fagnaði 67 ára afmæli á mánudaginn og er því formlega komin í hóp eldri borgara. Hún fagnar áfanganum og segist glöð yfir því að fá að ganga langan æviveg. Þrátt fyrir það líður henni alltaf eins og hún sé enn tvítug.
Tómas Arnar, fréttamaður Sýnar, ræddi í gær við Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og starfandi innviðaráðherra, um auknar aflaheimildir til strandveiða og nýtti tækifærið til að spyrja hana út í 67 ára afmælið sem hún fagnaði 3. júlí síðastliðinn.
Þú ert komin núna í hóp eldri borgara en þú hefur barist fyrir réttindum þeirra í mörg ár. Hvernig blasir það við þér?
„Mér líður bara alveg eins, það er furðulegt við það. Ég hélt kannski að ég myndi eitthvað verða skökk á þessu. En nei nei, mér líður nákvæmlega eins og er rosalega glöð að fá að fagna þessum áfanga, vera orðin heldri borgari. Það er frekar fíflalegt að segja það en svona er lífið,“ sagði Inga.
„Maður er bara blessaður að fá að ganga svona langan æviveg. Mér finnst ég alltaf vera bara tvítug. Það er þannig,“ bætti hún við.
Starfandi innviðaráðherra, Inga Sæland hefur aukið aflaheimildir til strandveiða á yfirstandandi strandveiðitímabili með breytingu á reglugerð um ráðstöfun afla sem dreginn er frá heildarafla.
„Ég er döpur yfir því hve hatrömm orðaskipti maður hefur séð og ómakleg. Það kemur mér rosalega á óvart hvað lýðræðinu er sýnd mikil lítilsvirðing. Við erum búin að berjast í hundrað ár fyrir fullveldinu okkar og síðan fáum við lýðveldið okkar 1944. Fyrst og síðast byggir það á svipuðu þegar við erum að kjósa okkur valdhafa, í þetta skipti erum við að gefa þjóðinni kost á að segja já eða nei við samningaviðræðum.“