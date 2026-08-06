Gugga mætti á Hjarta Hafnarfjarðar í nýjasta þættinum af Gugga fer á djammið, tók púlsinn á gestum og lagði fyrir þá krefjandi spurningar: Hvað myndirðu gefa fyrrverandi útlitslega? Ef pabbi þinn væri ekki pabbi þinn, myndirðu hann? Hver er uppáhalds kynlífsstellingin þín?
Hjarta Hafnarfjarðar er með stærstu fjölskylduhátíðum landsins og fór í ár fram dagana 25. júlí til 1. ágúst. Gugga í gúmmíbát lét sig að sjálfsögðu ekki vænta og herjaði þar á gesti, fyrst vildi hún vita hvað fólki þætti kynþokkafyllst við hana.
Svörin voru fjölbreytt, sumir nefndu sólgleraugun, aðrir varirnar, sokkana og tásurnar og svo halaði persónuleikinn inn mörgum stigum. Tvær konur sögðu brjóstin þó bera af.
„Það er ekki hægt að horfa á neitt annað en brjóstin á þér for crying out loud,“ sagði önnur þeirra.
Þá lagði Gugga ýmsar spurningar fyrir fólk, sem sneru að hafnfirsku kynlífi, bólfélagafjölda og ödipusarduldum.
Ertu búin að sofa hjá einhverjum sem býr í Hafnarfirði?
„Eh já.“
Hefurðu sofið hjá fleiri en einum á sama sólarhringnum?
„Já.“
Ef pabbi þinn væri ekki pabbi þinn, myndirðu pabba þinn?
„Neeeiiiii.“
Gugga rakst síðan á sérlega hressa konu sem var ekki nógu sátt með sinn fyrrverandi.
Hvað myndirðu gefa fyrrverandi útlitslega séð, einn upp í tíu?
„Hann er fáviti, hann er í hafinu sko. Hann fengi ekkert,“ sagði konan.
Bara núll?
„Miklu minna en núll.“
Bara mínus hundrað?
„Allt í mínus.“
Hverju myndirðu breyta við þig fyrir utan það augljósa?
„Ég myndi ekki breyta neinu, ég er fullkomin.“
Ertu búin að sofa hjá einhverjum úr Hafnarfirði?
„Já, ég á barn með honum,“ sagði konan og þá færðist myndavélin yfir á heldur vandræðalegan soninn.
Hægt er að horfa á þáttinn af Gugga fer á djammið í heild sinni hér að ofan og eldri þætti í sjónvarpi Vísis.