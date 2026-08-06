Lífið

Dóttir Ingu Lindar selur miðbæjarperlu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Hrafnhildur Helga Össurardóttir og eiginmaður hennar, Árni Hjaltason, hafa sett einbýlishús sitt að Lokastíg 17 á sölu.
Hrafnhildur Helga Össurardóttir og eiginmaður hennar, Árni Hjaltason, hafa sett einbýlishús sitt að Lokastíg 17 á sölu. STJR/Eignamiðlun

Hjónin Hrafnhildur Helga Össurardóttir og Árni Hjaltason hafa sett 162 fermetra einbýlishús sitt að Lokastíg á sölu. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á síðustu árum og er ásett verð 172,9 milljónir króna.

Um er að ræða sex herbergja steinsteypt einbýlishús sem var byggt árið 1925 og er á besta stað í miðborginni, skammt frá Hallgrímskirkju og Listasafni Einars Jónssonar. 

Hjónin hafa endurnýjað húsið mikið á síðustu árum en Hrafnhildur, sem er dóttir Ingu Lindar Karlsdótur og Össurar Brynjólfssonar, er sjálfstætt starfandi við hönnun og efnisgerð en Árni vinnur við eignastýringu hjá Birtu lífeyrissjóði. 

Í húsinu er nýtt eldhús, baðherbergi og gólfefni. Þá hafa allar innihurðir, gluggar og gereft verið pússuð upp og lökkuð og gólfhiti á jarðhæð hússins.

Húsið telur forstofu, rúmgóðar stofur, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi, stórt opið rými í risi, þvottahús og geymslu. Góðar svalir og fallegur bakgarður. Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis og sjá myndir hér að neðan:

Anddyrið er flísalagt.

Flottur stigi upp á ris.

Eldhúsið er með fallega innréttingu og eldhúsborð úr marmara.

Borðstofan er björt.

Glæsileg borðstofa.

Smart innréttingar.

Risið er bjart og rúmgott.

Útsýnið af svölunum.
Fasteignamarkaður Reykjavík


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