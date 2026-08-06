Hringar bendi til þess að Hadid og Cooper hafi gift sig

Mikið er rætt um mögulegt hjónaband Gigi Hadid og Bradley Cooper eftir að þau sáust með hringa á baugfingri vinstri handar á dögunum í París. Cooper bað Hadid í desember í fyrra. Parið hefur verið saman í þrjú ár og eiga hvort um sig eitt barn úr fyrra sambandi.
Fyrirsætan, 31 árs, og kvikmyndastjarnan, 51 árs, sáust haldast í hendur á gangi í París síðasta mánudag. Hringarnir eru giftingarhringar frá franska lúxusskartgripamerkinu Boucheron, en fjallað er um málið á vef People en Page 6 var fyrst til að greina frá fréttunum.
Þar kemur fram að Hadid hafi verið með giftingarhringinn Quatre Radiant Edition, sem er með röð af 33 demöntum sem eru kvartkarat hver ásamt 18 karata gulu og hvítu gulli með Grosgrain-áferð, „sem er vísun í hefð Boucheron-fjölskyldunnar fyrir dúkagerð,“ að sögn merkisins. Hringurinn, sem kostar 6.450 dali, er sagður vera „bæði borgarlegur og dýrmætur“. 6.450 dalir samsvara um 797 þúsund íslenskum krónum.
Cooper var með Godron-giftingarhringinn úr rósagulli, sem kostar 2.120 dali og er gerður úr fáguðu 18 karata rósagulli. 2.120 dalir samsvara um 262 þúsund íslenskra króna.
Parið sást í París mánuði eftir að þau mættu saman í stjörnum prýtt brúðkaup Taylor Swift og Travis Kelce í Madison Square Garden í New York-borg þann 3. júlí. Fjallað er um mögulega giftingu þeirra Hadid og Cooper í mörgum erlendum miðlum. Á vef Cosmopolitan stendur að þau hafi ekki borið hringana þegar Taylor Swift gifti sig þann 3. júlí og að heimildarmenn þeirra gefi til kynna að athöfnin hafi farið fram í síðustu viku í New York. Í öðrum miðlum kemur fram að þau hafi gift sig á undan Swift og Kelce.
Cooper og Hadid voru fyrst orðuð við hvort annað í byrjun október 2023 þegar þau sáust yfirgefa veitingastaðinn Via Carota, sem er vinsæll meðal fræga fólksins, í New York-borg áður en þau fóru inn í sama jeppann. Þar var haldin afmælisveisla barns sameiginlegs vinar. Parið fór svo saman út að borða í einkakvöldverð á Giorgio Baldi í Los Angeles eftir Golden Globes-verðlaunahátíðina 2024, ásamt Gloriu, móður Coopers.
Þó að stjörnurnar tvær hafi haldið ástarsambandi sínu nokkuð leyndu, tjáði Hadid sig um Cooper í viðtali við Vogue í apríl 2025, þar sem hún lýsti sambandi þeirra sem „mjög rómantísku og hamingjusömu“.
„Að finna einhvern sem er á þeim stað í lífinu að hann veit hvað hann vill og á skilið og þið bæði vinnið í ykkur sjálfum til að koma saman og vera besti mögulegi maki. Ég er bara svo heppin,“ sagði hún.
Parið gerði samband sitt opinbert á Instagram í maí 2025 þegar Hadid fagnaði 30 ára afmæli sínu og deildi hápunktum úr veisluhöldunum á Instagram. Í myndasyrpunni hennar var mynd úr veislunni sem sýndi Cooper og Hadid kyssast við hliðina á afmæliskökunni hennar.
Hadid og Cooper eiga bæði börn. Hadid á stúlku með Zayn Malik söngvara úr One Direction en þau hættu saman árið 2021 eftir um sex ár saman. Dóttir þeirra fæddist árið 2020 og því er hún að verða sex ára gömul. Cooper á einnig stúlku með Irinu Shayk en þau voru saman frá 2015 til 2019. Dóttir þeirra fæddist 2017 og er því níu ára.