Íslenska útivistarmerkið 66°Norður hélt á þriðjudaginn götupartí í tilefni opnunar nýrrar verslunar á Store Regnegade í miðborg Kaupmannahafnar. Meðal gesta voru landsliðsmaðurinn Guðlaugur Victor Pálsson og danska stórskyttan Mikkel Hansen.
Það var margt um manninn í götupartíinu og góð stemmning meðal gesta. Gatan fyrir utan verslunina var pökkuð af fólki og greinilega mikill áhugi meðal Kaupmannahafnarbúa á nýju versluninni.
Verslunin er sú þriðja sem 66°Norður opnar í Kaupmannahöfn, er 160 fermetrar á tveimur hæðum og sækir innblástur til Íslands. Í versluninni er að finna vegg úr hraunhellum, íslenskt berg sem og mátunarklefarnir skírskota í jökla og jöklahella. Verslunarrýmið er málað með málningu frá íslenska fyrirtækinu Dýpi sem vinnur málningu úr kalkþörungum úr Arnarfirði á Vestfjörðum.
Danski handboltamaðurinn Mikkel Hansen var á meðal þeirra fjölmörgu sem létu sjá sig og var hann í góðum gír. Plötusnúðar og tónlistarmenn héldu uppi stuðinu með góðri tónlist, þar á meðal voru Jón Atli Helgason, KUNDO, Bette, Lulu Rouge, DJ Kaddi Sawaneh og Sexy Lazer.
Hér að neðan má sjá myndir úr götupartýinu:
Ný verslun 66°Norður var opnuð í dag á Store Regnegade í Kaupmannahöfn, þar sem verslunin Storm var áður til húsa.