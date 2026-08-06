Lífið

Mikkel Han­sen og Guð­laugur Victor í stuði hjá 66°Norður

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kempurnar Mikkel Hansen og Guðlaugur Victor létu sig ekki vanta.
Kempurnar Mikkel Hansen og Guðlaugur Victor létu sig ekki vanta. Sigríður Margrét

Íslenska útivistarmerkið 66°Norður hélt á þriðjudaginn götupartí í tilefni opnunar nýrrar verslunar á Store Regnegade í miðborg Kaupmannahafnar. Meðal gesta voru landsliðsmaðurinn Guðlaugur Victor Pálsson og danska stórskyttan Mikkel Hansen.

Það var margt um manninn í götupartíinu og góð stemmning meðal gesta. Gatan fyrir utan verslunina var pökkuð af fólki og greinilega mikill áhugi meðal Kaupmannahafnarbúa á nýju versluninni.

Fjöldi fólks mætti í partýið.Sigríður Margrét

Verslunin er sú þriðja sem 66°Norður opnar í Kaupmannahöfn, er 160 fermetrar á tveimur hæðum og sækir innblástur til Íslands. Í versluninni er að finna vegg úr hraunhellum, íslenskt berg sem og mátunarklefarnir skírskota í jökla og jöklahella. Verslunarrýmið er málað með málningu frá íslenska fyrirtækinu Dýpi sem vinnur málningu úr kalkþörungum úr Arnarfirði á Vestfjörðum.

Danski handboltamaðurinn Mikkel Hansen var á meðal þeirra fjölmörgu sem létu sjá sig og var hann í góðum gír. Plötusnúðar og tónlistarmenn héldu uppi stuðinu með góðri tónlist, þar á meðal voru Jón Atli Helgason, KUNDO, Bette, Lulu Rouge, DJ Kaddi Sawaneh og Sexy Lazer.

Hér að neðan má sjá myndir úr götupartýinu:

Rasmus Storm, eigandi verslunarinnar Storm, ræðir við Mikkel Hansen.Sigríður Margrét

Guðný, Aldís Eik og Shannon í góðum gír.Sigríður Margrét

Kellyn Wilson með einn kaldan á kantinum.Sigríður Margrét

Helgi Óskarsson, eigandi 66°Norður, umboðsmaðurinn Magnús Agnar Magnússon og Guðlaugur Victor Pálsson.Sigríður Margrét

Tónlistarkonan Bette í góðum hópi.Sigríður Margrét

Tvær hressar píur.Sigríður Margrét

Mikkel Hansen með góðum félögum.Sigríður Margrét

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