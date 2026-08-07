„Ég elska þegar fólk klæðist litríkum fötum, það birtir svo til á móti gráa veðrinu hér heima,“ segir hin nítján ára gamla Rakel María Gísladóttir. Rakel starfar sem plötusnúður og hefur mikinn áhuga á tjáningarformi tískunnar. Hún ræddi við blaðamann um fataskápinn, persónulegan stíl, að hunsa álit annarra og fleira fjör.
Rakel elskar að klæða sig upp og fór að njóta þess enn betur eftir að hún hætti að spá í áliti annarra. Henni líður best í skærum litum og er óhrædd við að blanda mismunandi stíl saman.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Það sem mér finnst skemmtilegast við tískuna er hvað hún er fjölbreytt. Það er svo gaman að sjá hvernig hver og einn túlkar sinn eigin stíl og setur saman sín eigin lúkk.
Hver er uppáhaldsflíkin þín og af hverju?
Allan daginn fjólublái pelsinn minn. Ég hef notað hann ótrúlega mikið og mér finnst hann algjörlega tímalaus. Ég held að ég muni aldrei láta hann frá mér.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Það kemur alveg fyrir, en oftast er ég frekar fljót að verða sátt með lúkkið.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Ég myndi lýsa stílnum mínum sem mjög groovy og jafnvel smá hippalegum. Ég elska litrík föt, mynstur og glingur. Mér líður alltaf best í skærum litum og finnst ótrúlega gaman að para saman alls konar flíkur. Ég reyni meira að segja oft að forðast að klæðast svörtu.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já, alveg rosalega mikið. Það tók mig langan tíma að finna minn eigin stíl og átta mig á því hvað ég fílaði í alvörunni, án þess að horfa of mikið á trend eða hvað aðrir voru að gera. Um leið og ég hætti að pæla í því hvað öðrum fannst fann ég minn eigin stíl og varð loksins sátt með hann.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já, það er eitt það skemmtilegasta sem ég veit.
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A post shared by Rakel María Gísladóttir (@rakel.mariaa)
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Það skiptir mig langmestu máli að mér líði vel í því sem ég klæðist og að ég sé ánægð með lúkkið mitt.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Út um allt eiginlega. Ég sæki mikinn innblástur í kvikmyndir og tónlist, sérstaklega úr 70's og 90's stílnum. Svo fæ ég líka hellings innblástur frá fólkinu í kringum mig.
Ertu með einhver boð og bönn þegar kemur að klæðaburði?
Nei, alls ekki. Mér finnst fjölbreytileikinn vera það skemmtilegasta, ég hef ótrúlega gaman af því að sjá mismunandi stíla og hvernig fólk klæðir sig.
Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys?
Úff, já, ansi mörg. Ég klæddi mig alltaf sjálf sem barn og það komu alls konar misgóð lúkk út úr því.
Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í fatavali þínu?
Ég reyni að hugsa sem minnst um álit annarra þegar kemur að tísku. Ég veit sjálf best hvernig ég vil klæða mig og læt ekki skoðanir annarra ráða því í hverju mér á að líða vel. Auðvitað er alltaf gaman að fá hrós fyrir fötin sín, en flestir eru hvort sem er svo uppteknir af sínu eigin fatavali að ég hef engar áhyggjur af því hvað þeim finnst um mitt.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Það er kjóllinn sem ég var í þegar ég hélt Verzló Vælið árið 2024. Hann er enn í algjöru uppáhaldi hjá mér.
Hvað finnst þér heitast í tískunni í sumar?
Stór sólgleraugu og litrík sumarföt! Ég elska þegar fólk klæðist litríkum fötum, það birtir svo til á móti gráa veðrinu hér heima.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar kemur að tísku?
Mitt besta ráð er bara að njóta þess að klæða sig í föt sem maður elskar, gefa sér tíma til að finna sinn eigin stíl og mögulega prófa að fylgja ekki alltaf trendum heldur hugsa hvað manni sjálfum finnst flott og skemmtilegt.