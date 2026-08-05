Innlent

Lög­reglan mun fylgja skip­verjunum úr landi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
21 skipverji er um borð í Bandero.
21 skipverji er um borð í Bandero. Vísir/Vilhelm

Öllum áhafnarmeðlimum Bandero hefur verið birt ákvörðun um brottvísun og endurkomubann. Þau sæta nú tilkynningarskyldu til lögreglu.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að heimferða- og fylgdardeild ríkislögreglustjóra muni sjá um framkvæmd brottvísunarinnar en ekki kemur fram hvað verði um skipið Bandero sem er nú í Sundahöfn.

Fyrir þá skipverja sem eru ríkisborgarar utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomubann á allt Schengen-svæðið en fyrir EES-borgara takmarkast endurkomubannið við Íslands. Endukomubann er að lágmarki tvö ár og hefst gildistími þess við brottför.

Áhafnarmeðlimum var heimilað í gær að yfirgefa skipið en sæta skipverjar tilkynningarskyldu til lögreglu á meðan beðið er þess að ákvörðunin komi til framkvæmdar.

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