Öllum áhafnarmeðlimum Bandero hefur verið birt ákvörðun um brottvísun og endurkomubann. Þau sæta nú tilkynningarskyldu til lögreglu.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að heimferða- og fylgdardeild ríkislögreglustjóra muni sjá um framkvæmd brottvísunarinnar en ekki kemur fram hvað verði um skipið Bandero sem er nú í Sundahöfn.
Fyrir þá skipverja sem eru ríkisborgarar utan EES felur ákvörðunin í sér endurkomubann á allt Schengen-svæðið en fyrir EES-borgara takmarkast endurkomubannið við Íslands. Endukomubann er að lágmarki tvö ár og hefst gildistími þess við brottför.
Áhafnarmeðlimum var heimilað í gær að yfirgefa skipið en sæta skipverjar tilkynningarskyldu til lögreglu á meðan beðið er þess að ákvörðunin komi til framkvæmdar.