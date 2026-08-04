Rithöfundurinn George R. R. Martin hefur opnað sig um erfiða glíma við þunglyndi og sorg. Hann hafi misst vini sína, það sé erfitt að eldast og það versta mögulega handan við hornið.
Martin er þekktastur fyrir fantasíuseríuna Söng um ís og eld, sem var aðlöguð að sjónvarpsskjánum í hinum geysivinsælu Krúnuleikum (2011-19), og á farsælan rúmlega hálfrar aldar rithöfundarferil að baki.
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Martin hefur verið fimmtán ár að skrifa The Winds of Winter, fimmtu og næstsíðustu bókina í seríunni og er hvergi nálægt því að vera búinn með hana. Seinagangur rithöfundarins hefur pirrað marga aðdáendur seríunnar og óttast margir að honum muni aldrei takast að ljúka við hana.
Martin heldur úti blogginu Not a Blog þar sem hann segir tíðindi af sér, skrifum sínum og ýmsu efni sem tengist verkum hans. Nýjasta færslan á blogginu birtist í gær og hljómaði Martin heldur þungur á brún.
„Síðasta færslan mín birtist hér 19. febrúar. Færslurnar sem hafa birst síðan hafa verið skrifaðar af mínum öflugu skósveinum. Ég er svo að eiga frábært starfsfólk og aðstoðarmenn... jafnvel með þeirra hjálp held ég samt áfram að dragast lengra og lengra aftur úr,“ skrifaði Martin í færslunni.
„Þetta ár hefur verið... streituvaldandi, vægast sagt. Það hefur verið svo mikið í gangi að það er yfirþyrmandi. Margir frábærir hlutir, spennandi hlutir. Draumar sem hafa ræst. En það hafa líka verið martraðir. Ég hef misst vini. Glímt við sorg og þunglyndi. Það versta er hugsanlega handan við hornið. Ég var sjötíu og sjö ár síðasta september og ég get sagt ykkur það, það er ekkert gaman að eldast. En það hafa líka verið æðislegir tímar,“ skrifaði hann.
„Ætli það sé ekki bara lífið. Auðvitað vissi ég það. Ef þið hafið lesið sögurnar mínar, vitiði það.“
Martin sagði nóg að frétta og hann myndi reyna að halda fólki upplýstu. Skósveinar hans myndu hjálpa við það en færslurnar verði sennilega stuttar og hraðsoðnar. Að lokum nefndi hann einn nýlegan hápunkt, níu Emmy-tilnefningarnar sem sjónvarpsþættirnir A Knight of the Seven Kingdoms hlutu.
Fantasíuhöfundurinn George R. R. Martin, sem skrifaði Krúnuleikana, var í banastuði þegar á bókahátíðinni Iceland Noir sem hófst í dag en þar er hann heiðursgestur. Hann hafði orð á veðrinu.
George R.R. Martin, rithöfundurinn sem skrifaði Game of Thrones bókina og aðrar bækur í þeim söguheimi sem sjónvarpsþættirnir vinsælu byggja á, hafði áhyggjur af því að gera þyrfti fleiri þáttaraðir til að gera sögunni skil. Alveg eins og við hin!
Hvað er það við GOT sem nær til þessara mismunandi hópa, þvert á aldur, áhugasvið og drullusokka-stig?