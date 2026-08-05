Bandaríski sjónvarpsþátturinn Good Morning America í samvinnu við ABC News verður með beina útsendingu frá Bláa lóninu á Íslandi miðvikudaginn 12. ágúst þegar almyrkvi að sólu gengur yfir vestanvert Ísland.
Hátt í 80 þúsund ferðamenn verða á landinu á meðan á almyrkvanum stendur. Almyrkvinn sé lengstur á landi við Látrabjarg, þar sem hann vari 2,13 mínútur. Hann vari í um 2,09 mínútur vestast á Snæfellsnesi og svo um 1,40 vestast á Reykjanesskaga. Á höfuðborgarsvæðinu mun sjást best til almyrkvans á Seltjarnarnesi og verður því lokað fyrir fjölda gatna í bæjarfélaginu.
Töluvert af öryggisráðstöfunum verða gerðar á Vestfjörðum vegna almyrkvans þann 12. ágúst næstkomandi. Til að mynda verður veginum um Bolafjall lokað og fari of margir í átt að Látrabjargi verður veginum lokað.
Nokkrir mánuðir eru síðan að allt gistipláss á Vestfjörðum seldist upp og er búist við að mikill fjöldi leggi leið sína til Vestfjarða til að sjá almyrkvann.
Greint hefur verið frá því í aðdraganda að NASA, bandaríska geimferðastofnunin, ætli að fylgjast með myrkvanum á Íslandi.
Á Hellissandi er búið að skipuleggja stóra hátíð, Iceland Eclipse, sem stendur frá 11. til 15. ágúst og á Víðistaðatúni stendur Björk Guðmundsdóttir fyrir tónlistarviðburði.
Á vef Stjórnarráðsins segir að það séu sem fyrr tilmæli stjórnvalda að fólk á vestanverðu landinu og suðvesturhorninu reyni að njóta þessa einstæða og sögulega atburðar heima eða í sínu nærumhverfi.
Samkvæmt upplýsingum frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra má búast við töluverðum umferðarþunga í þrjá daga fyrir atburðinn og tvo daga á eftir. Landhelgisgæslan gerir ráð fyrir að vera með tvær þyrlur og tvær áhafnir til taks í Reykjavík og að þriðja áhöfnin verði tiltæk til að leysa af ef þörf krefur. Þyrlurnar verða í Reykjavík en varðskipið Freyja staðsett úti fyrir Vesturlandi auk þess sem nýir aðgerðarbátar Gæslunnar verða á Snæfellsnesi annars vegar og Suðurnesjum hins vegar til að sinna löggæslu á hafi ef á þarf að halda.
Hægt er að nálgast nýjustu upplýsingar um almyrkvann á island.is/almyrkvi.