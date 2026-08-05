Lífið

Good Morning America í beinni frá Bláa lóninu á al­myrkva

Lovísa Arnardóttir skrifar
Robin Roberts, George Stephanopoulos, Michael Strahan og veðurfræðingurinn Ginger Zee stýra þættinum alla morgna.
Robin Roberts, George Stephanopoulos, Michael Strahan og veðurfræðingurinn Ginger Zee stýra þættinum alla morgna. Vísir/Vilhelm og aðsend

Bandaríski sjónvarpsþátturinn Good Morning America í samvinnu við ABC News verður með beina útsendingu frá Bláa lóninu á Íslandi miðvikudaginn 12. ágúst þegar almyrkvi að sólu gengur yfir vestanvert Ísland.

Hátt í 80 þúsund ferðamenn verða á landinu á meðan á almyrkvanum stendur. Almyrkvinn sé lengstur á landi við Látrabjarg, þar sem hann vari 2,13 mínútur. Hann vari í um 2,09 mínútur vestast á Snæfellsnesi og svo um 1,40 vestast á Reykjanesskaga. Á höfuðborgarsvæðinu mun sjást best til almyrkvans á Seltjarnarnesi og verður því lokað fyrir fjölda gatna í bæjarfélaginu.

Töluvert af öryggisráðstöfunum verða gerðar á Vestfjörðum vegna almyrkvans þann 12. ágúst næstkomandi. Til að mynda verður veginum um Bolafjall lokað og fari of margir í átt að Látrabjargi verður veginum lokað.

Nokkrir mánuðir eru síðan að allt gistipláss á Vestfjörðum seldist upp og er búist við að mikill fjöldi leggi leið sína til Vestfjarða til að sjá almyrkvann. 

NASA og tónleikar

Greint hefur verið frá því í aðdraganda að NASA, bandaríska geimferðastofnunin, ætli að fylgjast með myrkvanum á Íslandi. 

Á Hellissandi er búið að skipuleggja stóra hátíð, Iceland Eclipse, sem stendur frá 11. til 15. ágúst og á Víðistaðatúni stendur Björk Guðmundsdóttir fyrir tónlistarviðburði.

Á vef Stjórnarráðsins segir að það séu sem fyrr tilmæli stjórnvalda að fólk á vestanverðu landinu og suðvesturhorninu reyni að njóta þessa einstæða og sögulega atburðar heima eða í sínu nærumhverfi.

Samkvæmt upplýsingum frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra má búast við töluverðum umferðarþunga í þrjá daga fyrir atburðinn og tvo daga á eftir. Landhelgisgæslan gerir ráð fyrir að vera með tvær þyrlur og tvær áhafnir til taks í Reykjavík og að þriðja áhöfnin verði tiltæk til að leysa af ef þörf krefur. Þyrlurnar verða í Reykjavík en varðskipið Freyja staðsett úti fyrir Vesturlandi auk þess sem nýir aðgerðarbátar Gæslunnar verða á Snæfellsnesi annars vegar og Suðurnesjum hins vegar til að sinna löggæslu á hafi ef á þarf að halda.

Hægt er að nálgast nýjustu upplýsingar um almyrkvann á island.is/almyrkvi.

Almyrkvi 12. ágúst 2026 Bláa lónið Ferðaþjónusta Bandaríkin Fjölmiðlar


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