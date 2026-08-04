„Enn þann dag í dag vakna ég á morgnana og segi bara: „Shit hvað ég er heppinn maður“. Ég er að vinna við það sem ég elska, þetta er áhugamálið mitt og ég geri þetta alla daga,“ segir Michelinstjörnu-kokkurinn Aggi Sverris sem er einn af fremstu matreiðslumönnum landsins.
Aggi, sem er yfirkokkur á Moss, hefur hlotið alþjóðlega viðurkenningu fyrir einstaka matargerð og býr yfir gríðarlegum metnaði en ástríðan fyrir matargerð hefur sannarlega fleytt honum langt í bransanum. Aggi er viðmælandi í nýjasta þætti af Litlu hlutunum með Kára Sverris.
„Sú reynsla sem mótaði mig mest er væntanlega mótmæli, það hefur verið endalaust mótlæti. Að opna veitingastað, vera rekinn úr vinnu, alls konar en ég hef alltaf hugsað að ég ætli ekki að gefast upp, þetta gerist. Ég hef rosalega ástríðu fyrir öllu sem ég geri, ég vil vera bestur í öllu. Það hefur kannski mótað mig og hjálpað mér helvíti mikið.“
Á Moss skiptir hvert einasta smáatriði máli og nær sú hugsun út fyrir veggi veitingastaðarins hjá Agga, sem tileinkar sér þolinmæði og passar að næra andlegu hliðina fyrir vinnu. Hvern einasta vinnudag þarf hann að vera upp á sitt besta.
„Allir dagar eru eins og að spila úrslitaleik,“ segir Aggi en hér má sjá viðtalið við hann í heild sinni:
Aggi þrífst á áskorunum og leitast stöðugt að því að toppa sig.
„Stundum held ég að einhver réttur sem ég er að gera sé fullkominn. Svo daginn eftir átta ég mig á því að hann er ekki fullkominn. Þetta er hluti af fullkomnunaráráttunni að vera aldrei ánægður. Ég er aldrei ánægður, því miður. Alveg sama hversu vel ég geri þá held ég alltaf að ég geti gert betur. Ef ég hætti einhvern tíma að læra eitthvað nýtt þá verður það dagurinn sem ég hætti.“