Piers Morgan hefur lagt orð í belg eftir að tilkynnt var að leik- og söngkonan Ariana Grande ætli að draga sig úr sviðsljósinu frá og með 1. september næstkomandi. Hann kom henni til varnar á dögunum og biðlaði til fólks að láta það vera að setja út á útlit hennar og gefa henni andrými til þess að ná áttum.
„Ég hef ekki hugmynd um hvað er í gangi hjá @arianagrande,“ eru upphafsorð Instagram-færslu sem Piers Morgan, fjölmiðlamaður og fyrrverandi þáttastjórnendi Good Morning Britain.
Hann segist þó vita að hún sé frábær manneskja, vel gefin, fyndin, heillandi og afburðahæfileikarík. Þetta hafi hann lært eftir að hafa varið með henni kvöldstund á veitingastað í Beverly Hills í Kaliforníu, fyrir einskæra tilviljun að hans sögn.
„Frægð á þessu kalíberi getur verið mjög erfiður og einmanalegur staður,“ segir í færslunni.
„Þess vegna hvet ég öll nettröllin sem eru að gera henni lífið leitt með þessu stöðuga nöldri um útlit hennar til að láta hana í friði og gefa henni það svigrúm sem hún þarf til að ná áttum,“ skrifaði Piers Morgan í niðurlagi samfélagsmiðlafærslunnar.
Greint var frá því á dögunum að bandaríska söng- og leikkonan ætli að draga sig úr sviðsljósinu eftir að yfirstandandi tónleikaferðalagi hennar lýkur þann 1. september. Hún er orðin áberandi grönn og hafa áhyggjuraddir verið áberandi en leikkonan Jameela Jamil hefur sett út á að teymið hennar ýti undir þetta nýja útlit meðal annars með aðsniðnum og flegnum klæðaburði.
Þá nefnir hún mikilvægi þess að fólk sem njóti slíkrar athygli, en Grande er sem stendur með ríflega 360 milljón fylgjendur á Instagram, reyni eftir fremsta megni að hafa jákvæð áhrif á aðdáendur sína. Það að gera lítið úr áberandi þyngdartapi Grande sé hún sjálf og teymið hennar að hafa skaðleg áhrif á líkamsímynd ungra kvenna um allan heim.