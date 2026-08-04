Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um innbrotsþjóf í heimahúsi í miðborg Reykjavíkur í nótt. Þjófurinn var staðinn að verki við að brjótast inn í mannlausa íbúð en nágrannar yfirbuguðu hann og héldu honum þar til lögregla kom á vettvang.
Er þetta meðal þeirra 62 mála sem skráð voru í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi og nótt. Þrír voru vistaðir í fangageymslum lögreglu.
Fjallað hefur verið um þráláta innbrotahrinu í miðborginni undanfarið en þrír hið minnsta hafa verið handteknir síðastliðnar vikur í tengslum við innbrotin.
Auk þess var tilkynnt um innbrot í verslun í hverfi 108 í Reykjavík.
Lögreglustöð tvö barst tilkynning um tilraun til innbrots en húsráðandi hafði hrakið innbrotsþjófana á brott. Umdæmi lögreglustöðvar tvö nær yfir Hafnarfjörð og Garðabæ.
Ungmenni voru stöðvuð í Hafnarfirði á vespu en voru án ökuréttinda. Auk þess var annað ungmenni stöðvað á krossara. Viðkomandi hafi reynt að flýja lögreglu en hafi hætt fljótlega við.
Þá féll erlendur ferðamaður af rafmagnshlaupahjóli og slasaðist. Sá reyndist vera undir áhrifum áfengis við stjórn hjólsins.