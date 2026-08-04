Þrír danskir unglingsstrákar eru í gæsluvarðhaldi grunaðir um að hafa skipulagt árás í því skyni að meiða eða myrða ungmenni í lýðháskólanum Hadsten í Danmörku.
Einn drengjanna er fimmtán ára gamall og hinir tveir sextán ára. Þeir voru handteknir á mánudagsmorgun og leiddir fyrir dómara síðdegis þar sem þeir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 31. ágúst. Vegna aldurs þeirra verða þeir vistaðir á stofnun fyrir ungt fólk.
Málið varðar 114. grein danskra hegningarlaga sem er einnig kölluð hryðjuverkagreinin, það er að segja að þeir ætluðu sér að meiða eða myrða nemendur skólans. TV2 hefur eftir Anders Uhrskov rannsóknarlögreglumanni að drengirnir séu taldir hafa ætlað að koma með bæði sprengjur og vopn.
Allir þrír lýstu yfir sakleysi sínu.
Allir eru þeir með danskan ríkisborgararétt en enginn þeirra býr í sveitarfélaginu Favrskov á Austur-Jótlandi þar sem Hadsten-lýðháskólinn er staðsettur. Þeir áttu í samskiptum á miðlunum Discord og Telegram þar sem þeir skipulögðu árásina. Tveir þeirra voru handteknir í Austur-Jótlandi en sá þriðji í Kaupmannahöfn.
Sérstakur fundur fyrir starfsfólk Hadsten var haldinn í morgun þar sem skólasálfræðingur var einnig mættur.