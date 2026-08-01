Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Andri Broddason skrifar 1. ágúst 2026 18:44 Tómas Bent Magnússon tapaði naumlega gegn Aberdeen eftir dramatískar lokamínútur. Getty/Mark Scates Aberdeen og Hearts mættust í fyrsta leik skosku úrvalsdeildarinnar í dag. Aberdeen náði að tryggja sér sigur eftir dramatískar lokamínútur leiksins. Hearts náði forystu leiksins á 35. mínútu þegar Oisin McEntee skoraði. Það gekk erfiðlega fyrir Aberdeen að jafna leikinn og var Hearts enn með forystu þegar lítið var eftir af leiknum. Tómas Bent Magnússon kom inn á eftir 80 mínútna leik og átti að sigla sigrinum heim síðustu tíu mínúturnar. Það átti þó nóg eftir að gerast í leiknum. Á 90. mínútu náði Aberdeen loks að jafna leikinn eftir látlausar tilraunir. Liðið fékk aukaspyrnu sem Kevin Nilsbet tók og gaf frábæra sendingu í teiginn. Þar skallaði Lewis Mayo boltanum inn af stuttu færi og leikurinn var orðinn jafn. Að jafna leikinn var ekki nóg fyrir Aberdeen og ætlaði liðið að sækja sigur. Í uppbótartíma braut Stuart Findlay hjá Hearts á Toyosi Olusanya, leikmanni Aberdeen, í teignum og fékk Aberdeen vítaspyrnu undir lokin. Fyrir brotið fékk Findlay rautt spjald og fór Kevin Nisbet á punktinn og tryggði ótrúlegan endurkomusigur fyrir Aberdeen. Þetta reyndist vera síðasta spyrna leiksins og fagnaði Nisbet skiljanlega vel og innilega eftir sigurinn. Skoski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport Vinícius á förum? Fótbolti Fleiri fréttir Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Real Madrid klófestir besta unga leikmann spænsku deildarinnar Þór sækir fyrirliða frá Spáni Leikbanni Mudryk aflétt Slot á leið til Sádi-Arabíu? Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Sjá meira