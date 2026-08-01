Fótbolti

Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur

Andri Broddason skrifar
Tómas Bent Magnússon tapaði naumlega gegn Aberdeen eftir dramatískar lokamínútur.
Tómas Bent Magnússon tapaði naumlega gegn Aberdeen eftir dramatískar lokamínútur. Getty/Mark Scates

Aberdeen og Hearts mættust í fyrsta leik skosku úrvalsdeildarinnar í dag. Aberdeen náði að tryggja sér sigur eftir dramatískar lokamínútur leiksins.

Hearts náði forystu leiksins á 35. mínútu þegar Oisin McEntee skoraði. Það gekk erfiðlega fyrir Aberdeen að jafna leikinn og var Hearts enn með forystu þegar lítið var eftir af leiknum.

Tómas Bent Magnússon kom inn á eftir 80 mínútna leik og átti að sigla sigrinum heim síðustu tíu mínúturnar. Það átti þó nóg eftir að gerast í leiknum.

Á 90. mínútu náði Aberdeen loks að jafna leikinn eftir látlausar tilraunir. Liðið fékk aukaspyrnu sem Kevin Nilsbet tók og gaf frábæra sendingu í teiginn. Þar skallaði Lewis Mayo boltanum inn af stuttu færi og leikurinn var orðinn jafn.

Að jafna leikinn var ekki nóg fyrir Aberdeen og ætlaði liðið að sækja sigur. Í uppbótartíma braut Stuart Findlay hjá Hearts á Toyosi Olusanya, leikmanni Aberdeen, í teignum og fékk Aberdeen vítaspyrnu undir lokin.

Fyrir brotið fékk Findlay rautt spjald og fór Kevin Nisbet á punktinn og tryggði ótrúlegan endurkomusigur fyrir Aberdeen. Þetta reyndist vera síðasta spyrna leiksins og fagnaði Nisbet skiljanlega vel og innilega eftir sigurinn.

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