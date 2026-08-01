Fótbolti

Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og fé­laga

Andri Broddason skrifar
Mikael Egill Ellertsson leikur með Genoa Ítalíu og er undirbúningstímabilið í fullum gangi.
Mikael Egill Ellertsson leikur með Genoa Ítalíu og er undirbúningstímabilið í fullum gangi. Vísir/Getty

Mikael Egill Ellertsson var í byrjunarliði Genoa í dag þegar liðið vann Leicester City í vináttuleik. Genoa skoraði eina mark leiksins og skipti ítalska liðið öllum sínum leikmönnum út í hálfleik.

Leicester City tók á móti Genoa í vináttuleik á King Power-vellinum í dag. Mikael Egill Ellertsson var í byrjunarliði Genoa en strax frá fyrstu mínútu var Leicester með yfirhöndina í leiknum. Enska liðið var meira með boltann og skapaði sér fleiri færi í fyrri hálfleik en þrátt fyrir það var markalaust í hálfleik.

Genoa ákvað að gefa leikmönnum sínum jafnt álag á undirbúningstímabilinu og var öllum ellefu leikmönnunum sem byrjuðu leikinn skipt út í hálfleik. Mikael Egill spilaði því aðeins fyrri hálfleik leiksins.

Í seinni hálfleik hélt Leicester áfram að vera með mikla yfirburði á vellinum og skapaði sér fín færi en liðið náði ekki að nýta þau. Þvert gegn gangi leiksins kom Lorenzo Colombo Genoa yfir á 69. mínútu. Leicester hélt áfram að reyna að sækja og koma inn jöfnunarmarki en það tókst ekki og endaði leikurinn með 1-0 sigri Genoa.

Þrátt fyrir að Genoa hafi skipt út öllum sínum leikmönnum spilaði Leicester með nær sama liðinu á vellinum allan tímann. Enska liðið gerði aðeins tvær skiptingar: Benjamin Nelson þurfti að fara meiddur af velli í fyrri hálfleik og í lokin var framherjinn Bobby De Cordova-Reid tekinn af velli fyrir Kirsten Otchere.

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