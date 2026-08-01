Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Andri Broddason skrifar 1. ágúst 2026 20:36 Mikael Egill Ellertsson leikur með Genoa Ítalíu og er undirbúningstímabilið í fullum gangi. Vísir/Getty Mikael Egill Ellertsson var í byrjunarliði Genoa í dag þegar liðið vann Leicester City í vináttuleik. Genoa skoraði eina mark leiksins og skipti ítalska liðið öllum sínum leikmönnum út í hálfleik. Leicester City tók á móti Genoa í vináttuleik á King Power-vellinum í dag. Mikael Egill Ellertsson var í byrjunarliði Genoa en strax frá fyrstu mínútu var Leicester með yfirhöndina í leiknum. Enska liðið var meira með boltann og skapaði sér fleiri færi í fyrri hálfleik en þrátt fyrir það var markalaust í hálfleik. Genoa ákvað að gefa leikmönnum sínum jafnt álag á undirbúningstímabilinu og var öllum ellefu leikmönnunum sem byrjuðu leikinn skipt út í hálfleik. Mikael Egill spilaði því aðeins fyrri hálfleik leiksins. Í seinni hálfleik hélt Leicester áfram að vera með mikla yfirburði á vellinum og skapaði sér fín færi en liðið náði ekki að nýta þau. Þvert gegn gangi leiksins kom Lorenzo Colombo Genoa yfir á 69. mínútu. Leicester hélt áfram að reyna að sækja og koma inn jöfnunarmarki en það tókst ekki og endaði leikurinn með 1-0 sigri Genoa. Þrátt fyrir að Genoa hafi skipt út öllum sínum leikmönnum spilaði Leicester með nær sama liðinu á vellinum allan tímann. Enska liðið gerði aðeins tvær skiptingar: Benjamin Nelson þurfti að fara meiddur af velli í fyrri hálfleik og í lokin var framherjinn Bobby De Cordova-Reid tekinn af velli fyrir Kirsten Otchere. Ítalski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn Fleiri fréttir Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Sjá meira