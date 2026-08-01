Fótbolti

Íslendingaslagur endaði jafn í Dan­mörku

Andri Broddason skrifar
Ísak Snær Þorvaldsson og Mikael Anderson mætturst þegar Lyngby og AGF gerðu jafntefli í dönsku úrvalsdeildinni.
Ísak Snær Þorvaldsson og Mikael Anderson mætturst þegar Lyngby og AGF gerðu jafntefli í dönsku úrvalsdeildinni. Getty

Davíð Helgi Aronsson og Ísak Snær Þorvaldsson voru í byrjunarliði Lyngby sem mætti Mikael Anderson og félögum í dönsku úrvalsdeildinni. Leikurinn endaði jafn eftir mikla dramatík í lok leiksins.

Lyngby tók á móti AGF í annarri umferð dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Íslendingar mættust í leiknum þar sem Davíð Helgi Aronsson, Ísak Snær Þorvaldsson og Daníel Freyr Kristjánsson spila fyrir Lyngby en Mikael Anderson og Tómas Óli Kristjánsson spila fyrir AGF.

AGF náði forystu leiksins á 33. mínútu eftir mark úr vítaspyrnu. Dómarinn dæmdi fyrst ekki vítaspyrnu en var sendur í skjáinn og leiðrétti dóminn. Kristian Arnstad fór á punktinn og skoraði örugglega úr vítaspyrnunni.

Lyngby lagði ekki árar í bát eftir að hafa lent undir í leiknum og náði liðið loks að jafna metin á 67. mínútu þegar Casper Winther skoraði. Stuttu eftir markið kom Frederik Gytkær á völlinn fyrir Ísak Snæ og seinna meir kom Daníel Freyr Kristjánsson einnig á völlinn.

Undir lok leiksins komst Lyngby í forystu eftir að Gytkjær skoraði úr vítaspyrnu þegar aðeins tvær mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma. Lyngby virtist vera að sigla heim þremur stigum gegn ríkjandi Danmerkurmeisturunum en svo reyndist ekki.

Jens Jønsson náði að jafna metin í uppbótartíma leiksins með frábærum skalla. Frederik Emmery gaf frábæra sendingu í teiginn sem Jønsson skallaði vel í markið. Leikurinn endaði því með dramatísku jafntefli 2-2.

Eftir tvær umferðir hefur hvorugt liðið náð sigri. AGF hefur fengið jafntefli í báðum leikjunum en Lyngby tapaði fyrsta leik sínum í deildinni.

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