Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Andri Broddason skrifar 1. ágúst 2026 18:16 Ísak Snær Þorvaldsson og Mikael Anderson mætturst þegar Lyngby og AGF gerðu jafntefli í dönsku úrvalsdeildinni. Getty Davíð Helgi Aronsson og Ísak Snær Þorvaldsson voru í byrjunarliði Lyngby sem mætti Mikael Anderson og félögum í dönsku úrvalsdeildinni. Leikurinn endaði jafn eftir mikla dramatík í lok leiksins. Lyngby tók á móti AGF í annarri umferð dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Íslendingar mættust í leiknum þar sem Davíð Helgi Aronsson, Ísak Snær Þorvaldsson og Daníel Freyr Kristjánsson spila fyrir Lyngby en Mikael Anderson og Tómas Óli Kristjánsson spila fyrir AGF. AGF náði forystu leiksins á 33. mínútu eftir mark úr vítaspyrnu. Dómarinn dæmdi fyrst ekki vítaspyrnu en var sendur í skjáinn og leiðrétti dóminn. Kristian Arnstad fór á punktinn og skoraði örugglega úr vítaspyrnunni. Lyngby lagði ekki árar í bát eftir að hafa lent undir í leiknum og náði liðið loks að jafna metin á 67. mínútu þegar Casper Winther skoraði. Stuttu eftir markið kom Frederik Gytkær á völlinn fyrir Ísak Snæ og seinna meir kom Daníel Freyr Kristjánsson einnig á völlinn. Undir lok leiksins komst Lyngby í forystu eftir að Gytkjær skoraði úr vítaspyrnu þegar aðeins tvær mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma. Lyngby virtist vera að sigla heim þremur stigum gegn ríkjandi Danmerkurmeisturunum en svo reyndist ekki. Jens Jønsson náði að jafna metin í uppbótartíma leiksins með frábærum skalla. Frederik Emmery gaf frábæra sendingu í teiginn sem Jønsson skallaði vel í markið. Leikurinn endaði því með dramatísku jafntefli 2-2. Eftir tvær umferðir hefur hvorugt liðið náð sigri. AGF hefur fengið jafntefli í báðum leikjunum en Lyngby tapaði fyrsta leik sínum í deildinni. Danski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport Vinícius á förum? Fótbolti Fleiri fréttir Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Real Madrid klófestir besta unga leikmann spænsku deildarinnar Þór sækir fyrirliða frá Spáni Leikbanni Mudryk aflétt Slot á leið til Sádi-Arabíu? Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Sjá meira