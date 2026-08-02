Brasilíski miðjumaðurinn Casemiro lék sinn fyrsta heimaleik með Inter Miami í gær en hefði alveg getað beðið um betri frumraun. Lionel Messi sneri aftur, tveimur vikum eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins.
Inter Miami gerði 2-2 jafntefli við Columbus Crew í MLS-deildinni í gær.
Luis Suárez kom Inter Miami yfir á 16. mínútu með skoti af löngu færi en Columbus Crew jafnaði eftir rúman hálftíma þegar Casemiro skoraði sjálfsmark.
A goal is a goal 🤩 pic.twitter.com/0DZyLQwtIp— The Crew (@ColumbusCrew) August 2, 2026
A goal is a goal 🤩 pic.twitter.com/0DZyLQwtIp
Í uppbótartíma fyrri hálfleiks náðu heimamenn forystunni á ný þegar Noah Allen skoraði eftir undirbúning Suárez.
Markið dugði Inter Miami þó ekki til sigurs því Brais Méndez jafnaði fyrir Columbus Crew sex mínútum fyrir leikslok.
Messi kom inn á í upphafi seinni hálfleiks. Þetta var fyrsti leikur hans síðan hann lék úrslitaleik HM fyrir tveimur vikum. Félagi Messis í argentínska landsliðinu, Rodrigo De Paul, lék allan leikinn í gær.
Messi is back after leading Argentina to its second-straight World Cup Final appearance. 👏 pic.twitter.com/F91Bo3BC4v— Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026
Messi is back after leading Argentina to its second-straight World Cup Final appearance. 👏 pic.twitter.com/F91Bo3BC4v
Inter Miami er í 2. sæti Austurdeildar MLS með 38 stig, tveimur stigum á eftir Nashville.
Dagur Dan Þórhallsson lék sinn fyrsta leik fyrir San Diego þegar liðið gerði 1-1 jafntefli við Minnesota United í Vesturdeildinni. Dagur er nýgenginn í raðir San Diego frá Montreal.