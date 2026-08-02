Fótbolti

Casemiro skoraði sjálfs­mark í fyrsta heimaleiknum og Messi sneri aftur

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Casemiro kom til Inter Miami í sumar eftir fjögur ár hjá Manchester United.
Casemiro kom til Inter Miami í sumar eftir fjögur ár hjá Manchester United. getty/Rich Storry

Brasilíski miðjumaðurinn Casemiro lék sinn fyrsta heimaleik með Inter Miami í gær en hefði alveg getað beðið um betri frumraun. Lionel Messi sneri aftur, tveimur vikum eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins.

Inter Miami gerði 2-2 jafntefli við Columbus Crew í MLS-deildinni í gær.

Luis Suárez kom Inter Miami yfir á 16. mínútu með skoti af löngu færi en Columbus Crew jafnaði eftir rúman hálftíma þegar Casemiro skoraði sjálfsmark. 

Í uppbótartíma fyrri hálfleiks náðu heimamenn forystunni á ný þegar Noah Allen skoraði eftir undirbúning Suárez.

Markið dugði Inter Miami þó ekki til sigurs því Brais Méndez jafnaði fyrir Columbus Crew sex mínútum fyrir leikslok.

Messi kom inn á í upphafi seinni hálfleiks. Þetta var fyrsti leikur hans síðan hann lék úrslitaleik HM fyrir tveimur vikum. Félagi Messis í argentínska landsliðinu, Rodrigo De Paul, lék allan leikinn í gær.

Inter Miami er í 2. sæti Austurdeildar MLS með 38 stig, tveimur stigum á eftir Nashville.

Dagur Dan Þórhallsson lék sinn fyrsta leik fyrir San Diego þegar liðið gerði 1-1 jafntefli við Minnesota United í Vesturdeildinni. Dagur er nýgenginn í raðir San Diego frá Montreal.

Bandaríski fótboltinn

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