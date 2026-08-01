Fótbolti

Á­nægður að fá Mudryk til baka

Andri Broddason skrifar
Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, er ekki viss hvernig leikformi Mudryk er í eftir leikbannið hans.
Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, er ekki viss hvernig leikformi Mudryk er í eftir leikbannið hans. Pau Barrena/Getty Images

Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, er ánægður með að fá Mykhailo Mudryk í liðið sitt. Hann verður hluti af hópnum en það er of snemmt að segja til um hvað hann geti gert.

Mykhailo Mudryk var dæmdur í fjögurra ára leikbann í byrjun árs en fyrir það hafði hann ekki spilað leik síðan árið 2024. Hann féll á lyfjaprófi en áfrýjaði banninu og var því aflétt.

https://www.visir.is/g/20262915853d/leikbanni-mudryk-af-lett

Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, segir að hann muni taka þátt á undirbúningstímabilinu með Chelsea en það er erfitt að segja til um hver staðan á leikmanninum er. Hann hefur ekki spilað í langan tíma og ólíklegt að hann verði strax í leikformi. Liðið heldur í æfingaferðalag til Hong Kong og mun Mudryk fara með liðinu.

„Félagið er ánægt fyrir hans hönd, við getum ekki skilið hvað hann hefur gengið í gegnum á meðan bannið stóð yfir eða tilfinningarnar sem hann upplifir eftir allt mótlætið,“ sagði Alonso í samtali við BBC.

Mudryk hefur ekki fengið að æfa á æfingasvæði Chelsea heldur réð hann einkaþjálfara og markmann og æfði á leiksvæði Uxbridge sem er utandeildarlið á Englandi.

„Hann hefur æft einn á hverjum degi og ég held að það hafi verið mjög erfitt þar sem hann langaði að spila fótbolta. Hann langaði að vera hluti af liðinu en hann fékk það ekki í langan tíma.“

Óvíst er hversu leikhæfur Mudryk verður og hversu langan tíma það mun taka fyrir hann að aðlagast leiknum.

Enski boltinn Chelsea FC

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