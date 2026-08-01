Ánægður að fá Mudryk til baka Andri Broddason skrifar 1. ágúst 2026 20:00 Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, er ekki viss hvernig leikformi Mudryk er í eftir leikbannið hans. Pau Barrena/Getty Images Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, er ánægður með að fá Mykhailo Mudryk í liðið sitt. Hann verður hluti af hópnum en það er of snemmt að segja til um hvað hann geti gert. Mykhailo Mudryk var dæmdur í fjögurra ára leikbann í byrjun árs en fyrir það hafði hann ekki spilað leik síðan árið 2024. Hann féll á lyfjaprófi en áfrýjaði banninu og var því aflétt. https://www.visir.is/g/20262915853d/leikbanni-mudryk-af-lett Xabi Alonso, þjálfari Chelsea, segir að hann muni taka þátt á undirbúningstímabilinu með Chelsea en það er erfitt að segja til um hver staðan á leikmanninum er. Hann hefur ekki spilað í langan tíma og ólíklegt að hann verði strax í leikformi. Liðið heldur í æfingaferðalag til Hong Kong og mun Mudryk fara með liðinu. „Félagið er ánægt fyrir hans hönd, við getum ekki skilið hvað hann hefur gengið í gegnum á meðan bannið stóð yfir eða tilfinningarnar sem hann upplifir eftir allt mótlætið,“ sagði Alonso í samtali við BBC. Mudryk hefur ekki fengið að æfa á æfingasvæði Chelsea heldur réð hann einkaþjálfara og markmann og æfði á leiksvæði Uxbridge sem er utandeildarlið á Englandi. „Hann hefur æft einn á hverjum degi og ég held að það hafi verið mjög erfitt þar sem hann langaði að spila fótbolta. Hann langaði að vera hluti af liðinu en hann fékk það ekki í langan tíma.“ Óvíst er hversu leikhæfur Mudryk verður og hversu langan tíma það mun taka fyrir hann að aðlagast leiknum. Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport Vinícius á förum? Fótbolti Fleiri fréttir Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Real Madrid klófestir besta unga leikmann spænsku deildarinnar Þór sækir fyrirliða frá Spáni Sjá meira