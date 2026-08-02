Fótbolti

Sár Alonso sem hann fékk hjá Real Madrid gróin

Andri Broddason skrifar
Xabi Alonso hefur hugsað vandlega um það hvað gerðist þegar hann var þjálfari Real Madrid.
Xabi Alonso hefur hugsað vandlega um það hvað gerðist þegar hann var þjálfari Real Madrid. Ismael Adnan Yaqoob/Getty Images

Xabi Alonso, þjálfara Chelsea, líður vel í nýju starfi eftir að hafa farið frá Real Madrid á sínu fyrsta ári þar. Hann fékk sár í Madrid sem hafa gróið og hefur dregið mikinn lærdóm af.

Miklar breytingar hafa átt sér stað hjá Chelsea eftir að Xabi Alonso tók við sem stjóri liðsins. Það hefur lifnað yfir honum sem þjálfara liðsins og er hann bjartsýnn á framtíðina.

Eftir að hafa fylgst með Xabi Alonso sem leikmanni ætti það ekki að koma neinum á óvart að hann sé núna þjálfari. Hann byrjaði þó þjálfaraferilinn sinn rólega og fór ekki of geyst af stað.

Fyrsta starf hans sem þjálfari var hjá Real Madrid þar sem hann þjálfaði U14 ára liðið. Það var mikilvægt fyrir hann að venjast því áður en hann hóf störf hjá meistaraflokksliði.

Fyrsta þjálfarastarf hans hjá meistaraflokksliði var hjá Bayer Leverkusen þar sem hann þjálfaði í þrjú ár og vann þar fyrsta Þýskalandsmeistaratitil liðsins frá upphafi. Eftir gott gengi hjá Leverkusen var hann orðaður við nokkur lið og voru mörg þeirra lið sem hann hafði áður spilað fyrir sem leikmaður. Liðið sem hann tók við var eitt af þeim og það var risaliðið Real Madrid.

Gengi ekki jafn gott og búist var við

Gengi Alonso hjá Real Madrid varð ekki alveg eins og stuðningsmenn vonuðust eftir og byrjaði að vera þung stemming í klefanum. Leikmenn voru ósáttir við stjórnarhætti hans og endaði það með því að Alonso kláraði ekki heilt tímabil hjá félaginu heldur sagði hann starfi sínu lausu.

Þrátt fyrir stuttan tíma hjá Real Madrid var Alonso enn eftirsóttur þjálfari og voru margir stuðningsmenn Liverpool, sem Alonso spilaði lengi fyrir þegar hann var leikmaður, ósáttir við Arne Slot sem þjálfara. Margir bundu því vonir við að hann myndi koma aftur til Liverpool en stuðningsmönnum brá heldur betur í brún þegar hann skrifaði undir sem þjálfari Chelsea. Ástæðan var einfaldlega að hann fékk ekki tilboð frá Liverpool-liðinu.

Nú er Alonso önnum kafinn við að setja sínar áherslur á Chelsea-liðið og hefur hann fjárfest í leikmönnum með mikla reynslu. Það er það sem hefur vantað í búningsklefa Chelsea síðustu ár. Liðið hefur verið ungt og lítil reynsla og agi í búningsklefanum en það virðist vera að breytast núna.

Áður en Alonso skrifaði undir sem þjálfari Chelsea fór hann vandlega yfir sínar hugmyndir með stjórn Chelsea um að hafa liðið eins og hann vill. Stjórnin og Alonso hafa greinilega verið á sömu blaðsíðu og virðast bjartari tímar vera á döfinni hjá Chelsea.

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