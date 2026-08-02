Sár Alonso sem hann fékk hjá Real Madrid gróin Andri Broddason skrifar 2. ágúst 2026 17:37 Xabi Alonso hefur hugsað vandlega um það hvað gerðist þegar hann var þjálfari Real Madrid. Ismael Adnan Yaqoob/Getty Images Xabi Alonso, þjálfara Chelsea, líður vel í nýju starfi eftir að hafa farið frá Real Madrid á sínu fyrsta ári þar. Hann fékk sár í Madrid sem hafa gróið og hefur dregið mikinn lærdóm af. Miklar breytingar hafa átt sér stað hjá Chelsea eftir að Xabi Alonso tók við sem stjóri liðsins. Það hefur lifnað yfir honum sem þjálfara liðsins og er hann bjartsýnn á framtíðina. Eftir að hafa fylgst með Xabi Alonso sem leikmanni ætti það ekki að koma neinum á óvart að hann sé núna þjálfari. Hann byrjaði þó þjálfaraferilinn sinn rólega og fór ekki of geyst af stað. Fyrsta starf hans sem þjálfari var hjá Real Madrid þar sem hann þjálfaði U14 ára liðið. Það var mikilvægt fyrir hann að venjast því áður en hann hóf störf hjá meistaraflokksliði. Fyrsta þjálfarastarf hans hjá meistaraflokksliði var hjá Bayer Leverkusen þar sem hann þjálfaði í þrjú ár og vann þar fyrsta Þýskalandsmeistaratitil liðsins frá upphafi. Eftir gott gengi hjá Leverkusen var hann orðaður við nokkur lið og voru mörg þeirra lið sem hann hafði áður spilað fyrir sem leikmaður. Liðið sem hann tók við var eitt af þeim og það var risaliðið Real Madrid. Gengi ekki jafn gott og búist var við Gengi Alonso hjá Real Madrid varð ekki alveg eins og stuðningsmenn vonuðust eftir og byrjaði að vera þung stemming í klefanum. Leikmenn voru ósáttir við stjórnarhætti hans og endaði það með því að Alonso kláraði ekki heilt tímabil hjá félaginu heldur sagði hann starfi sínu lausu. Þrátt fyrir stuttan tíma hjá Real Madrid var Alonso enn eftirsóttur þjálfari og voru margir stuðningsmenn Liverpool, sem Alonso spilaði lengi fyrir þegar hann var leikmaður, ósáttir við Arne Slot sem þjálfara. Margir bundu því vonir við að hann myndi koma aftur til Liverpool en stuðningsmönnum brá heldur betur í brún þegar hann skrifaði undir sem þjálfari Chelsea. Ástæðan var einfaldlega að hann fékk ekki tilboð frá Liverpool-liðinu. Nú er Alonso önnum kafinn við að setja sínar áherslur á Chelsea-liðið og hefur hann fjárfest í leikmönnum með mikla reynslu. Það er það sem hefur vantað í búningsklefa Chelsea síðustu ár. Liðið hefur verið ungt og lítil reynsla og agi í búningsklefanum en það virðist vera að breytast núna. Áður en Alonso skrifaði undir sem þjálfari Chelsea fór hann vandlega yfir sínar hugmyndir með stjórn Chelsea um að hafa liðið eins og hann vill. Stjórnin og Alonso hafa greinilega verið á sömu blaðsíðu og virðast bjartari tímar vera á döfinni hjá Chelsea. Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Íslenski boltinn Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Fótbolti NBA-stjarna skuldar Cam Newton 32 milljónir vegna vangreiddrar leigu Körfubolti Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Fótbolti Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Íslenski boltinn „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn Er með þriggja högga forskot fyrir lokahringinn á Opna breska Golf „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Fótbolti Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Fótbolti Fleiri fréttir Sár Alonso sem hann fékk hjá Real Madrid gróin Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Elías hafði betur gegn Guðlaugi Victori „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Finnst Maresca vera fullkominn fyrir City Casemiro skoraði sjálfsmark í fyrsta heimaleiknum og Messi sneri aftur Hló er hann var spurður út í Vinícius Júnior Fyrrverandi stjórnarmaður Newcastle kaupir hlut í West Ham Tékkland ræður spænskan Ólympíumeistara Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ Sjá meira