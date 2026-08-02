Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson stóð á milli stanganna hjá Midtjylland sem sigraði Horsens, 2-1, í Íslendingaslag í dönsku úrvalsdeildinni í dag.
Guðlaugur Victor var í byrjunarliði Horsens sem mætti á heimavöll Midtjylland í dag. Gestirnir fóru stigalausir heim eftir 2-1 tap.
Midtjylland hefur unnið báða leiki sína í dönsku úrvalsdeildinni á tímabilinu á meðan Horsens er með eitt stig.
Kolbeinn Þórðarson byrjaði inn á hjá Gautaborg sem fékk Degerfors í heimsókn í dag. Heimamenn unnu 2-0 sigur.
Kolbeinn lék fyrstu 64 mínútur leiksins. Hann hefur verið í byrjunarliðinu í síðustu þremur leikjum Gautaborgar. Liðið er í 13. sæti deildarinnar með sextán stig, sex stigum á undan næstu liðum fyrir neðan.
Daníel Tristan Guðjohnsen sat allan tímann á varamannabekknum þegar Malmö sigraði Brommapojkarna, 1-2, á útivelli. Malmö er í 5. sæti.