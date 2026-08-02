Tékkland ræður spænskan Ólympíumeistara Andri Broddason skrifar 2. ágúst 2026 08:01 Santi Denia hefur þjálfað yngri landslið Spánar en þjálfar nú tékkneska landsliðið. Marco Steinbrenner/Getty Images Tékkneska knattspyrnusambandið hefur ráðið spænska þjálfarann Santi Denia sem þjálfara tékkneska landsliðsins. Áður þjálfaði hann Al-Shahaniya í Katar. Santi Denia hefur nær allan sinn þjálfaraferil þjálfað yngri lið Spánar, allt frá U17 liðinu upp í U23 liðið. Eftir að Luis de la Fuente tók við spænska landsliðinu fékk Denia sæti hans hjá U21 landsliðinu og lenti í öðru sæti Evrópumótsins með liðinu. Árið 2024 tók hann við þjálfun U23 landsliði Spánar og endaði hann á að vinna gull á Ólympíuleikunum árið 2024 með liðinu. Eftir það var hann ráðinn til Al Shahaniya í Katar en hann náði ekki að halda áfram góðu gengi þar. Eftir aðeins eitt ár í starfi var hann rekinn en liðið endaði síðasta tímabil á umspilsleik upp á fall. Miroslav Koubek þjálfaði tékkneska landsliðið á heimsmeistaramótinu í fótbolta en sagði upp störfum eftir mótið. Tékkland fékk aðeins eitt stig á mótinu en liðið var í A-riðli með Suður-Afríku, Suður-Afríku og Mexíkó. Tékkland Mest lesið Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Fótbolti Er með þriggja högga forskot fyrir lokahringinn á Opna breska Golf „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Fótbolti Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Fótbolti Dagskráin í dag: Víkingur mætir Skaganum og Opna breska klárast Sport „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Fótbolti Fleiri fréttir Tékkland ræður spænskan Ólympíumeistara Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Leicester náði ekki að vinna Mikael Egil og félaga Ánægður að fá Mudryk til baka Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Lið Tómasar Bents tapaði eftir dramatískar lokamínútur Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Sjá meira