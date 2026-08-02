Fótbolti

Tékk­land ræður spænskan Ólympíumeistara

Andri Broddason skrifar
Santi Denia hefur þjálfað yngri landslið Spánar en þjálfar nú tékkneska landsliðið.
Santi Denia hefur þjálfað yngri landslið Spánar en þjálfar nú tékkneska landsliðið. Marco Steinbrenner/Getty Images

Tékkneska knattspyrnusambandið hefur ráðið spænska þjálfarann Santi Denia sem þjálfara tékkneska landsliðsins. Áður þjálfaði hann Al-Shahaniya í Katar.

Santi Denia hefur nær allan sinn þjálfaraferil þjálfað yngri lið Spánar, allt frá U17 liðinu upp í U23 liðið. Eftir að Luis de la Fuente tók við spænska landsliðinu fékk Denia sæti hans hjá U21 landsliðinu og lenti í öðru sæti Evrópumótsins með liðinu. Árið 2024 tók hann við þjálfun U23 landsliði Spánar og endaði hann á að vinna gull á Ólympíuleikunum árið 2024 með liðinu.

Eftir það var hann ráðinn til Al Shahaniya í Katar en hann náði ekki að halda áfram góðu gengi þar. Eftir aðeins eitt ár í starfi var hann rekinn en liðið endaði síðasta tímabil á umspilsleik upp á fall.

Miroslav Koubek þjálfaði tékkneska landsliðið á heimsmeistaramótinu í fótbolta en sagði upp störfum eftir mótið. Tékkland fékk aðeins eitt stig á mótinu en liðið var í A-riðli með Suður-Afríku, Suður-Afríku og Mexíkó.

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