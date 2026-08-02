Erlent

Þyrlur slökkvi­liðs skullust á í miðju lofti

Agnar Már Másson skrifar
Slökkvistarf hefur staðið yfir vegna gróðurelda í Grikklandi.
Slökkvistarf hefur staðið yfir vegna gróðurelda í Grikklandi. AP

Tvær slökkviliðsþyrlur skullu saman í loftinu í Grikklandi í dag. Viðbragðsaðilar voru við slökkvistörf við skógarelda í Porto Germeno, vestur af Aþenu. Á myndskeiði má sjá aðra þyrluna hrapa í jörðina.

AP greinir frá.

Tveir voru um borð í hvorri þyrlu, að sögn viðbragðsaðila í Grikklandi. Leit og björgunaraðgerðir eru hafnar. 

Yfirvöld hafa ekki veitt upplýsingar um ástand áhafnarinnar.

Slökkviliðsmenn í Evrópu hafa síðustu vikur barist við skógarelda á þremur helstu vígstöðvum: vindar hafa blásið eldunum lengra inn á svæðið í kringum Aþenu, í Frakklandi hafa skógareldar skilið eftir sig sviðna jörð sem er um fjórum sinnum stærri en París en á Spáni hafa slökkviliðsmenn náð tökum á eldunum.

Fréttin verður uppfærð.

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