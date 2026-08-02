Tvær slökkviliðsþyrlur skullu saman í loftinu í Grikklandi í dag. Viðbragðsaðilar voru við slökkvistörf við skógarelda í Porto Germeno, vestur af Aþenu. Á myndskeiði má sjá aðra þyrluna hrapa í jörðina.
AP greinir frá.
Tveir voru um borð í hvorri þyrlu, að sögn viðbragðsaðila í Grikklandi. Leit og björgunaraðgerðir eru hafnar.
Yfirvöld hafa ekki veitt upplýsingar um ástand áhafnarinnar.
WATCH: 2 firefighting helicopters collide midair in Greece pic.twitter.com/15HP9DUMwa— BNO News Live (@BNODesk) August 2, 2026
WATCH: 2 firefighting helicopters collide midair in Greece pic.twitter.com/15HP9DUMwa
Slökkviliðsmenn í Evrópu hafa síðustu vikur barist við skógarelda á þremur helstu vígstöðvum: vindar hafa blásið eldunum lengra inn á svæðið í kringum Aþenu, í Frakklandi hafa skógareldar skilið eftir sig sviðna jörð sem er um fjórum sinnum stærri en París en á Spáni hafa slökkviliðsmenn náð tökum á eldunum.
Fréttin verður uppfærð.