Innlent

Maður á sjö­tugs­aldri kýldi konu til blóðs í mið­bænum

Agnar Már Másson skrifar
Árásin átti sér stað í miðbæ Reykjavíkur.
Árásin átti sér stað í miðbæ Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm

Maður á sjötugsaldri var í gærkvöldi handtekinn eftir að hafa ráðist á konu fyrir utan bar í miðborg Rekjavíkur og gert sig líklegan til að ganga starfsfólki í skrokk. 

„Það var tilkynnt um mann sem hafði lamið konu. Svo þegar lögreglu ber að garði þarna þá er hann að reyna að ráðast á starfsfólk,“ segir Skúli Jónsson yfirlögregluþjónn sem greinir frá málinu í samtali við fréttastofu. Maðurinn sé á sjötugsaldri. 

Tildrög árásarinnar liggja ekki fyrir.

Árásinn átti sér stað upp úr klukkan 19 en maðurinn var handtekinn og færður í fangaklefa, svo látinn laus í morgun eftir yfirheyrslur, að sögn yfirlögregluþjónsins.

Maðurinn hafi kýlt konuna með krepptum hnefa í andlitið og hún hafi verið með blóð á andliti og í tönnum þegar lögreglu bar að garði.

„En það þurfti ekki að flytja hana á spítala strax, þannig að það var eitthvað sem þolandi ætlaði að gera sjálfur,“ segir Skúli.

Einnig var tilkynnt um líkamsárás við Linnetsstíg í Hafnarfirði en gerandi hafði komið sér af vettvangi þegar lögreglu bar að garði.

Þá bárust einnig tvær tilkynningar um heimilisofbeldi á höfuðborgarsvæðinu, sem lögregla brást við.

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