Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Agnar Már Másson skrifar 2. ágúst 2026 13:22 Árásin átti sér stað í miðbæ Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm Maður á sjötugsaldri var í gærkvöldi handtekinn eftir að hafa ráðist á konu fyrir utan bar í miðborg Rekjavíkur og gert sig líklegan til að ganga starfsfólki í skrokk. „Það var tilkynnt um mann sem hafði lamið konu. Svo þegar lögreglu ber að garði þarna þá er hann að reyna að ráðast á starfsfólk,“ segir Skúli Jónsson yfirlögregluþjónn sem greinir frá málinu í samtali við fréttastofu. Maðurinn sé á sjötugsaldri. Tildrög árásarinnar liggja ekki fyrir. Árásinn átti sér stað upp úr klukkan 19 en maðurinn var handtekinn og færður í fangaklefa, svo látinn laus í morgun eftir yfirheyrslur, að sögn yfirlögregluþjónsins. Maðurinn hafi kýlt konuna með krepptum hnefa í andlitið og hún hafi verið með blóð á andliti og í tönnum þegar lögreglu bar að garði. „En það þurfti ekki að flytja hana á spítala strax, þannig að það var eitthvað sem þolandi ætlaði að gera sjálfur,“ segir Skúli. Einnig var tilkynnt um líkamsárás við Linnetsstíg í Hafnarfirði en gerandi hafði komið sér af vettvangi þegar lögreglu bar að garði. Þá bárust einnig tvær tilkynningar um heimilisofbeldi á höfuðborgarsvæðinu, sem lögregla brást við. Verslunarmannahelgin Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Innlent Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Innlent Hröpuðu til bana í skoðunarflugi yfir Nazca-línurnar Erlent Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Innlent Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Innlent Siggi stormur sár en dregur ekki í land Innlent Guðmundur Felix kominn með krabbamein Innlent Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Innlent Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Innlent Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Innlent Fleiri fréttir Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sveitarstjóri hefur miklar áhyggjur af ástandi Vestfjarðavegar Grunaður um sölu fíkniefna á Þjóðhátíð Efnahags- og Evrópumál, hvalveiðar og laxeldi á landi á Sprengisandi Handtóku níu og nutu liðsinnis sérsveitar vegna staks eggvopns Sárt að geta ekki sagt ömmu sinni frá sakleysi sínu Myndir: Heimilisfólk komst út heilt á húfi Sumarhús við Þingvallavatn eyðilagðist í eldsvoða Tap vegna ótímabærra veðurspáa hlaupi á milljónum Lét lögreglu fá rauðtússaðan miða: „Ekki einhverjir fylliraftar innan úr miðborg Reykjavíkur“ Gekk um með barefli öskrandi og ógnaði Minkur í Vestmannaeyjum tilkynntur til Mosfellsbæjar Gagnrýna meðferð lögreglu á áhöfninni Hvorki tilkynnt um kynferðisbrot né líkamsárás fyrstu nóttina Líður eins og Gísli á Uppsölum sé kominn heim Slasaðist á fæti uppi á hálendi Veðrið „eins og eftir pöntun“ Guðmundur Felix kominn með krabbamein Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Sjá meira