Öll áhöfnin handtekin Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 31. júlí 2026 18:59 Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðarlögreglustjóri hefur stýrt aðgerðum á vettvangi. Vísir/Viktor Freyr Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu segir allan 21 áhafnarmeðlim Bandero hafa stöðu grunaðs fyrir hættubrot. Skipstjóri, fyrsti stýrimaður og fyrsti vélstjóri voru teknir í skýrslutöku í dag. Áhöfn Bandero dúsar nú um borð í skipinu sem liggur í Sundahöfn. Landhelgisgæslan fóru um borð í það á fullri ferð í gærkvöldi eftir að hvalveiðimenn kölluðu eftir hjálp. Athygli vakti það nú síðdegis að þrír skipverjar hver í sínu lagi voru færðir á brott af lögreglu. Þar var um að ræða þá þrjá sem lögregla telur ganga í stafni fyrir skipinu og bera meiri ábyrgð en óbreyttur áhafnarmeðlimur. Alls konar brot koma til greina Aðspurður segir Ásgeir að rannsókn málsins snúi að gruni um hættubrot. „Þarna er talið að liðsmenn þessara samtaka hafi reynt að kasta netum og einhverju járn- eða vélarrusli sem að átti að lenda í skrúfu skipsins Hvalur níu. Og ef að það hefði tekist að þá er mjög líklegt að það hafi orðið stjórnlaust skip úti á hafi. Það er auðvitað einhverjar hættulegustu aðstæður sem sjómenn geta lent í,“ segir hann. „Síðan erum við auðvitað með lög um Landhelgisgæsluna. Því er skylt að hlusta á rás 16. Öllum sjófarendum er skylt að hlusta á þá rás. Þá er öllum skylt að fara eftir fyrirmælun Landhelgisgæslunnar og það er í almennum hegningarlögum að óheimilt er að tálma vinnu þeirra sem fara með lögregluvald. Þetta er svona brot af því sem við erum með til umfjöllunar,“ segir hann svo. Ólíklegt að fari verði fram á gæsluvarðhald Lögregla hefur til rúmlega ellefu í kvöld til að ákveða hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir einhverjum áhafnarliðanna. Ásgeir segist ekki telja það líklegt. Öllum skipverjum hafi verið meinuð landganga og dúsa þeir því um borð. „Greinargerð er farin til Útlendingastofnunar þar sem lögregla óskar eftir því að þessu fólki verði brottvísað með endurkomubanni. Það er mjög íþyngjandi aðgerð en 14 af þessum 21 eru ekki af Schengen-svæðinu sem þýðir að þeim yrði meinuð innganga á Schengen-svæðið í tvö ár,“ segir Ásgeir. Hann segir að lögregla stefni að því að klára bráðarannsóknarvinnuna í kvöld, taka af öllum áhafnarmeðlimum skýrslu og afgreiða það sem nauðsynlegt er að afgreiða á þessu stigi málsins fyrir lok kvöldsins. Viðvera lögreglu við höfnina muni minnka samhliða því. Hvalveiðar Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Mest lesið Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Innlent Alelda bíll í Reykjanesbæ Innlent Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Innlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring Erlent Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Innlent Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Innlent Paul Watson afar ánægður með handtökuna Innlent Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Innlent „Þá bara krassa lungun“ Innlent Fleiri fréttir Öll áhöfnin handtekin Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Samtökin hafi bjargað lífi allt að þrjátíu hvala Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Leggja áherslu á mannúðarlegar aðgerðir vegna minkanna Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero „Þá bara krassa lungun“ Bruni við Breiðhöfða Vasaþjófnaður daglegur atburður og verulegar fjárhæðir teknar Vaktin: Bandero hrellir Hval 9 Þaulskipulagðir vasaþjófar, minkaveiðar og lífgjöf Dekk sprakk við lendingu vélar Borgarísjaka rekur í átt að Skagafirði Stærsta umferðarhelgi ársins hafin Bílstjóri horfði á skelfingu lostinn Meirihluti ætlar að segja já í ágúst Sjá meira