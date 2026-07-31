Hættur í Jesus Christ Superstar eftir útgáfu lags til stuðnings Ísrael Magnús Jochum Pálsson skrifar 31. júlí 2026 14:30 Paul George mun ekki leika Heródes í Jesus Christ Superstar í kjölfar gagnrýni og hneykslunar sem gervigreindarlag hans til stuðnings Ísrael vakti. EPA Tónlistarmaðurinn Boy George hefur hætt við að leika Heródes í nýrri uppfærslu á Jesus Christ Superstar í Lundúnum aðeins nokkrum dögum eftir útgáfu hans á gervigreindarlaginu „We Will Dance Again“ sem hann samdi til stuðnings hernaði Ísraels í Palestínu. Umboðsmaður Boy George sagði að sýningarinnar vegna hefði hann ákveðið að söngvarinn yrði ekki með í henni. „Að vandlega íhuguðu máli, hef ég ákveðið, í krafti stöðu minnar sem umboðsmaður Boy George að hann muni ekki koma fram í Jesus Christ Superstar í London Palladium,“ sagði Paul Kemsley, umboðsmaður tónlistarmannsins, í tilkynningu á Instagram í gærkvöldi. „Ákvörðunin hefur verið tekin af virðingu fyrir framleiðendunum, listræna teyminu og öllu leikfélaginu. Við erum þakklát fyrir fagmennskuna og skilninginn sem þau hafa sýnt okkur gegnum ferlið og óskum öllum viðriðnum velgengni með framleiðsluna,“ sagði hann einnig. „Við gerum okkur jafnframt grein fyrir því að margir hafi keypt miða í von um að sjá George koma fram. Við biðjum þá aðdáendur innilega afsökunar vegna vonbrigðanna sem þessi ákvörðun veldur og við erum afar þakklátir fyrir áframhaldandi tryggð og stuðning þeirra.“ Ísland verður kannski ekki með í Eurovision en Boy George verður það.Getty Kemsley greindi ekki frá ástæðunni fyrir ákvörðuninni en sagðist hafa tekið hana með hag sýningarinnar að leiðarljósi. „George hefur aldrei verið hræddur við að standa með sinni sannfæringu og ég hef alltaf borið virðingu fyrir honum vegna þess. Ég tel það jafnframt vera á mína ábyrgð að taka ákvarðanir sem eru í hag umbjóðanda míns samhliða því að sýna öðrum virðingu. Í þessu tilfelli fannst mér rétt að stíga til hliðar og leyfa framleiðslunni að vera í miðpunkti og tryggja á sama tíma að allir sem eru viðriðnir geti haldið áfram af gagnkvæmri virðingu og velvild.“ Boy George átti að leika Herodes í uppfærslu sýningarinnar sem fjallar um ofsóknirnar í garð Jesúsar sem lauk með krossfestingu hans. George átti að deila hlutverkinu með fjórum öðrum leikurum, Julian Clary, Jesse Tyler Ferguson, Layton Williams og Richard Armitage, en sá síðastnefndi mun taka við af George. Segir þjóðarmorðið vera stríð Boy George gaf út reggílagið „עוד נרקוד“ sem heitir á ensku „We Will Dance Again“ á samfélagsmiðlinum X (áður Twitter) á mánudaginn 27. júlí. Þar svarar tónlistarmaðurinn þeim sem hafa gagnrýnt þjóðarmorð Ísraela á Palestínubúum síðastliðin þrjú ár. #Shalom pic.twitter.com/0BfHIrThzO— Boy George (@BoyGeorge) July 26, 2026 „You say genocide, I say war / When you’re attacked, that’s what the army’s for/ Does it get ugly? You bet it does / When I know you wanna kill every last one of us,“ segir meðal annars í laginu. „Þú segir þjóðarmorð, ég segi stríð / Þegar ráðist er á þig, er herinn til þess / Verður það ljótt? Þú getur bókað það / Þegar ég veit að þú vilt drepa hvern einasta okkar,“ hljómar hann íslenskaður. George gagnrýnir jafnframt í laginu aðra tónlistarmenn sem hafa lýst yfir stuðningi við Palestínu og syngur um árás Hamas á ísraelsku tónlistarhátíðina Nova Music Festival þar sem 378 Ísraelar voru drepnir og 44 teknir í gíslingu. Lagið vakti mikla hneykslan á samfélagsmiðlum, fjöldi fólks gagnrýndi tónlistarmanninn og var í kjölfarið kallað eftir mótmælum við Palladium-leikhúsið. Myndin sem Boy George deildi. Boy George brást sjálfur við tilkynningunni um að hann væri hættur í sýningunni með því að birta gervigreindarmynd af sér með yfirvaraskegg í anda Groucho Marx þar sem á stóð: „Til að vísa í Groucho Marx þá myndi ég aldrei vilja vera hluti af neinum klúbbi sem vill ekki hafa mig sem meðlim.“s it is!” Heiti lagsins er vísun í slagorðið „Við munum dansa á ný“ sem Ísraelar hafa notað til að undirstrika að þeir muni hafa betur gegn Palestínubúum og dansa á ný, líkt og þeir gerðu á Nova-hátíðinni. Boy George svaraði gagnrýni lagið með því að segja að það skipti engu máli hvað fólki fyndist. „Það skiptir ekki máli hvað mér eða öðrum finnst. Hvenær munuð þið fatta að þið eruð ekki að gera neitt. Það er fokking brandari. Það hefur meira að segja slest upp á vinskap minn við gyðingavini mína. Brjálæðið á sér engin takmörk,“ skrifaði George í færslu á X. 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