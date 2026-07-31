Stjórnvöld á Spáni hafa ákveðið að senda lögreglu og hermenn til borgarinnar Ceuta eftir að 49 þúsundir einstaklingar syntu þangað frá Marokkó á einum sólahring. Samkvæmt erlendum miðlum er aðallega um að ræða fullorðna karlmenn en talið er að um 7.000 séu undir lögaldri.
Borgaryfirvöld hafa þrýst á stjórnvöld að lýsa yfir neyðarástandi. Um 83.600 búa í borginni. Innanríkisráðuneytið segir það hins vegar aðeins gert þegar um er að ræða náttúruhamfarir eða kjarnorkuógn.
Forsætisráðherrann Pedro Sánchez segir stjórnvöld hins vegar myndu bregðast við af fullum þunga og að unnið væri að málinu í samvinnu við yfirvöld í Marokkó.
Ceuta er sjálfstjórnarsvæði sem tilheyrir Spáni. Það og borgin Melilla, sem einnig heyrir undir Spán, eru einu svæðin innan Evrópusambandsins sem hafa landamæri að Afríku.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem uppákoma sem þessi á sér stað en árið 2021 komu 8.000 manns til borgarinnar á aðeins tveimur dögum. Aðsóknin nú kemur á hæla dóms Hæstaréttar fyrr í mánuðinum en samkvæmt honum er yfirvöldum ekki heimilt að senda fólk til baka án meðferðar þegar það kemur sjóleiðina.
Yfirmaður samtaka lögreglumanna í Ceuta segir algjöra kaos ríkja á svæðinu. Um sé að ræða þúsundir einstaklinga og að landamærin séu í raun „hrunin“. Þá hefur komið fram í erlendum miðlum að móttökumiðstöðvar séu yfirfullar og hundruðir hafi sofið á götum borgarinnar í nótt.
Að minnsta kosti níu hafa fundist látnir.
Spænsk stjórnvöld hafa verið harðlega gagnrýnd fyrir að veita um hálfri milljón hælisleitenda tímabundin dvalarleyfi. Stjórnvöld á Ítalíu hafa brugðist harkalega við þróun mála og kallað eftir því að Spáni verði úthýst úr Schengen samstarfinu.