Aston Villa hefur staðfest kaupin á markverðinum Zion Suzuki frá Parma og vinstri bakverðinum Matteo Ruggeri frá Atlético Madrid. Talið er að Villa borgi samtals 47 milljónir punda fyrir leikmennina.
Emiliano Martínez, markvörður argentínska landsliðsins, hefur varið mark Villa undanfarin ár. Hann var nálægt því að ganga í raðir Juventus á dögunum og Villa virðist vera byrjað að undirbúa lífið án hans.
Suzuki, sem er 23 ára, lék með Parma í tvö ár. Talið er að Villa greiði Parma um þrjátíu milljónir punda fyrir markvörðinn sem Evrópumeistarar PSG voru einnig orðaðir við.
Ruggeri er ætlað að fylla skarð Lucas Digne sem er farinn til PSG. Hann kostar Villa sautján milljónir punda. Hinn 24 ára Ruggeri gekk til liðs við Atlético frá Atalanta fyrir síðasta tímabil.
Villa endaði í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili og vann Evrópudeildina.
Villa sækir Brighton heim í 1. umferð ensku úrvalsdeildarinnar á sunnudaginn.