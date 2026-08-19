Jóhann Berg Guðmundsson segist enn vera að íhuga hvort hann haldi fótboltaferlinum áfram eða láti skóna á hilluna. Hann bíður eftir réttu tilboði en mun í millitíðinni hlaupa fyrir gott málefni í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka.
Jóhann rifti samningi sínum við Al Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum í byrjun febrúar. Hann lék í kjölfarið gegn Mexíkó, sinn 102. A-landsleik, en síðan þá hefur ríkt óvissa um framhaldið.
„Þetta er eitthvað sem við fjölskyldan erum að taka ákvörðun um. Eins og er held ég öllu opnu en auðvitað fer ákvörðun að koma um hvort ég haldi áfram að spila eða hvort þetta sé komið gott. Við ætlum að gefa okkur nokkrar vikur,“ sagði Jóhann í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Jóhann lék í áratug á Englandi, lengst af með Burnley, og áður í fimm ár með AZ í Hollandi. Eftir tvö ár í Sádi-Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum spannar ferill hans erlendis í atvinnumennsku því sautján ár.
„Auðvitað er þetta búinn að vera langur fótboltaferill. Verð 36 ára í október og maður er orðinn eldgamall í þessu sporti. Þetta er búinn að vera frábær ferill en það er ekkert útilokað eins og er,“ sagði Jóhann.
„Á þessum tímapunkti þarf þetta að vera nógu spennandi til að maður vilji þetta. Maður getur ekki verið 80 prósent í fótbolta. Ég þarf að vilja gera þetta almennilega. Eins og er hefur það ekki komið upp en við sjáum til hvað gerist.“
Aðspurður hvað það væri þá sem þyrfti til þess að hann héldi áfram, nógu há laun eða annað, svaraði Jóhann:
„Sitt lítið af hverju. Það getur verið laun, góður staður til að búa með fjölskyldunni. Maður er með þrjú börn og vill að þeim líði vel,“ sagði Jóhann sem hefur komið sér fyrir á Spáni, þar sem hann giftist einmitt eiginkonu sinni Hólmfríði Björnsdóttur fyrir fjórum árum.
„Við ætlum að búa á Spáni í einhvern tíma alla vega, þar sem krakkarnir verða í skóla,“ sagði Jóhann en vill hann þá ekki helst spila á Spáni?
„Það væri voða gaman en við sjáum til hvað gerist í þeim málum. Eins og er þá er allt í rólegheitum,“ sagði Jóhann sem kvaðst reikna með að halda áfram afskiptum af fótbolta eftir leikmannaferilinn, til að mynda sem þjálfari eða yfirmaður knattspyrnumála.
Jóhann hleypur hálfmaraþon á laugardaginn, í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka, til styrktar Krísuvíkursamtökunum.
„Ég hef kynnst mikilvægu starfi samtakanna í gegnum pabba minn, Guðmund, sem hefur starfað fyrir þau undanfarin ár. Í Krýsuvík fá einstaklingar sem glíma við fíkn og oft erfiða áfallasögu langtímameðferð og stuðning til að byggja líf sitt upp á nýtt. Því miður komast færri að en vilja vegna takmarkaðra fjármuna og biðlistar eru langir. Ég vil með hlaupinu vekja athygli á þessu mikilvæga starfi og safna fé svo fleiri fái tækifæri til meðferðar og nýs upphafs,“ segir Jóhann á vef RMÍ en hægt er að heita á hann með því að smella hér.