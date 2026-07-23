Uppreisnarmenn Húta í Jemen, sem ráða stórum hluta landsins, segjast hafa ráðist á tvö olíuskip frá Sádí Arabíu á Rauða hafinu í nótt. Sádíarabísk yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipanna en ekki á hitt og enn er óljóst hvort Hútar hafi í raun verið þar að baki. Engan mun hafa sakað.
Ef aðkoma Húta að málunum verður staðfest er um að ræða fyrstu árásir þeirra á skip frá Sádi Arabíu síðan þeir lýstu því yfir að öll skip Sáda væru réttmæt skotmörk. Árásirnar gera Hútar til stuðnings Írönum og vegna árása Bandaríkjamanna á Íran.
Bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran, tólftu nóttina í röð.
Íranskir miðlar segja að tveir hafi látist í árásum gærdagsins auk þess sem eldur hafi komið upp í olíuskipi á Hormús sundi.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur nú hótað því að árás verði gerð á íranskar brýr eða raforkuver fyrir hvert og eitt skipti sem ráðist er á skip á Hormús sundi. Þá lofaði hann að sjá um Hútana, eins og hann orðaði það í yfirlýsingu, ef þeir myndu láta verða af hótunum sínum gagnvart Sádum á Rauðahafi.