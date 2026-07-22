Fótbolti

Þurfti að hætta við æfingu eftir mót­mæli leik­manns

Andri Broddason skrifar
Arokodare langar að fara frá Wolves til Fiorentina á Ítalíu.
Arokodare langar að fara frá Wolves til Fiorentina á Ítalíu. Paul Harding/Getty Images

Nígerski framherjinn Tolu Arokodare vill fara frá Wolves sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Hann lét þjálfara liðsins þurfa að hætta við æfingu liðsins.

Samkvæmt heimildum BBC settist Tolu Arokodare á miðjan völlinn þegar Wolves átti að vera á æfingu. Hann neitaði að færa sig og neyddist Cesar Peixoto, þjálfari Wolves, að hætta við æfinguna.

Arokodare langar að fara frá Úlfunum en tvö lið hafa gert tilboð í leikmanninn. Wolves neitaði tilboði ítalska liðsins Fiorentina í leikmanninn en samþykkti tilboð tyrkneska liðsins Trabzonspor. Arokodare hefur engan áhuga á að fara til Tyrklands en vill gjarnan fara til Fiorentina á Ítalíu og krafðist þess að félagið samþykkti tilboð Fiorentina.

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Arokodare er til vandræða hjá Wolves en hann lenti í ágreiningi við Mateus Mane, liðsfélaga sinn hjá Wolves, í apríl.

Það er því nóg um að vera í herbúðum Cesar Peixoto sem var ráðinn þjálfari Wolves í síðasta mánuði. Markmið hans er að koma liðinu aftur í ensku úrvalsdeildina en liðið féll á síðasta tímabili og spilar í ensku B-deildinni.

Enski boltinn Wolverhampton Wanderers

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