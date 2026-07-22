Þurfti að hætta við æfingu eftir mótmæli leikmanns Andri Broddason skrifar 22. júlí 2026 23:16 Arokodare langar að fara frá Wolves til Fiorentina á Ítalíu. Paul Harding/Getty Images Nígerski framherjinn Tolu Arokodare vill fara frá Wolves sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Hann lét þjálfara liðsins þurfa að hætta við æfingu liðsins. Samkvæmt heimildum BBC settist Tolu Arokodare á miðjan völlinn þegar Wolves átti að vera á æfingu. Hann neitaði að færa sig og neyddist Cesar Peixoto, þjálfari Wolves, að hætta við æfinguna. Arokodare langar að fara frá Úlfunum en tvö lið hafa gert tilboð í leikmanninn. Wolves neitaði tilboði ítalska liðsins Fiorentina í leikmanninn en samþykkti tilboð tyrkneska liðsins Trabzonspor. Arokodare hefur engan áhuga á að fara til Tyrklands en vill gjarnan fara til Fiorentina á Ítalíu og krafðist þess að félagið samþykkti tilboð Fiorentina. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Arokodare er til vandræða hjá Wolves en hann lenti í ágreiningi við Mateus Mane, liðsfélaga sinn hjá Wolves, í apríl. Það er því nóg um að vera í herbúðum Cesar Peixoto sem var ráðinn þjálfari Wolves í síðasta mánuði. Markmið hans er að koma liðinu aftur í ensku úrvalsdeildina en liðið féll á síðasta tímabili og spilar í ensku B-deildinni. Enski boltinn Wolverhampton Wanderers Mest lesið Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Fótbolti Heimsleikarnir í beinni: Fyrstu skref Bergrósar á stærsta sviðinu Sport Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Íslenski boltinn „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Íslenski boltinn Vill afsögn Infantino: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Fótbolti Ítalir gera allt sem þeir geta fyrir Guardiola Fótbolti Stoðsendingakóngur HM sakaður um ógreitt meðlag Fótbolti Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Enski boltinn „Ekki bara handbolti, heldur lífið líka“ Handbolti Fleiri fréttir Þurfti að hætta við æfingu eftir mótmæli leikmanns Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Víkingarnir halda toppsætinu Segir Paredes ekki eiga að fá bann þrátt fyrir að hafa ráðist á sig Casemiro orðinn leikmaður Inter Miami Mæra Messi fyrir muninn á færslum hans eftir sigur- og tapleiki „Okkur vantar klárlega kantmann“ Ítalir gera allt sem þeir geta fyrir Guardiola Hansen sá hamingjusamasti í Víkinni „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Allir íslensku Evrópuleikirnir á Sýn Sport Sjáðu tvennu Hansen og markið sem var tekið af Vinnandi Víkingar og veikar Valskonur Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Stoðsendingakóngur HM sakaður um ógreitt meðlag Vill afsögn Infantino: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Rogers og Palmer sameinaðir hjá Chelsea Anderson sendir Nottingham Forest kveðju Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Sjá meira