Fótbolti

Ekki rétt að hann hafi „risið upp frá dauðum“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Nígeríski knattspyrnumaðurinn Chinedu Ozor er látinn eftir að hafa hnigið niður á vellinum í leik.
Nígeríski knattspyrnumaðurinn Chinedu Ozor er látinn eftir að hafa hnigið niður á vellinum í leik. @katsinaunited

Nígeríski knattspyrnumaðurinn Chinedu Ozor er látinn eftir að hafa hnigið niður á vellinum í leik. Fjölmargar fréttir hermdu að Ozor hefði „vaknað“ aftur en það er ekki rétt.

Ozor, sem lék með nígeríska úrvalsdeildarliðinu Katsina United, var úrskurðaður látinn 27 ára að aldri eftir að hafa hnigið niður í æfingaleik fyrir tímabilið gegn Niger Tornadoes.

Fréttir bárust síðar af því að Ozor hefði hreyft hönd sína í líkhúsinu, sem vakti vonir um að kraftaverk hefði átt sér stað. Sagan endaði þó ekki vel því Katsina United, félag Ozors, gaf það seinna út að ekkert væri til í fréttunum og að Ozor væri örugglega látinn.

Samkvæmt spænska fréttamiðlinum „Mundo Deportivo“ hafði fyrrum félag Ozors, Heartland, staðfest batann með yfirlýsingu.

„Áreiðanlegar heimildir staðfesta að Chinedu Ozor hafi verið fluttur úr líkhúsinu á sjúkrahús eftir að hafa sýnt merki um hreyfingu. Hann fær nú súrefni á meðan læknar vinna að því að lífga hann við,“ sagði að sögn í yfirlýsingunni.

Hins vegar greindu margir nígerískir fréttamiðlar síðar frá því að kraftaverkabati hefði ekki átt sér stað og jafnvel Katsina United tilkynnti að Ozor væri látinn.

„Chinedu Ozor lést í kjölfar atviksins. Fullyrðingar um að hann hafi síðar komist til meðvitundar eða „vaknað til lífsins“ eru rangar og ber að vísa þeim á bug,“ sagði félagið, samkvæmt nígeríska fréttamiðlinum Daily Trust.

Ozor lék 190 leiki í nígerísku úrvalsdeildinni, efstu deild knattspyrnunnar í landinu. Hann var aðallega hægri bakvörður en lék einnig oft sem miðvörður. Ozor lék þó aldrei með nígeríska landsliðinu.

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