Ekki rétt að hann hafi „risið upp frá dauðum“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. ágúst 2026 23:16 Nígeríski knattspyrnumaðurinn Chinedu Ozor er látinn eftir að hafa hnigið niður á vellinum í leik. @katsinaunited Nígeríski knattspyrnumaðurinn Chinedu Ozor er látinn eftir að hafa hnigið niður á vellinum í leik. Fjölmargar fréttir hermdu að Ozor hefði „vaknað“ aftur en það er ekki rétt. Ozor, sem lék með nígeríska úrvalsdeildarliðinu Katsina United, var úrskurðaður látinn 27 ára að aldri eftir að hafa hnigið niður í æfingaleik fyrir tímabilið gegn Niger Tornadoes. Fréttir bárust síðar af því að Ozor hefði hreyft hönd sína í líkhúsinu, sem vakti vonir um að kraftaverk hefði átt sér stað. Sagan endaði þó ekki vel því Katsina United, félag Ozors, gaf það seinna út að ekkert væri til í fréttunum og að Ozor væri örugglega látinn. Samkvæmt spænska fréttamiðlinum „Mundo Deportivo“ hafði fyrrum félag Ozors, Heartland, staðfest batann með yfirlýsingu. In memory of Ozor Chinedu 🕯️ pic.twitter.com/1zei0TGFxu— Katsina United (@katsinaunited) August 13, 2026 „Áreiðanlegar heimildir staðfesta að Chinedu Ozor hafi verið fluttur úr líkhúsinu á sjúkrahús eftir að hafa sýnt merki um hreyfingu. Hann fær nú súrefni á meðan læknar vinna að því að lífga hann við,“ sagði að sögn í yfirlýsingunni. Hins vegar greindu margir nígerískir fréttamiðlar síðar frá því að kraftaverkabati hefði ekki átt sér stað og jafnvel Katsina United tilkynnti að Ozor væri látinn. „Chinedu Ozor lést í kjölfar atviksins. Fullyrðingar um að hann hafi síðar komist til meðvitundar eða „vaknað til lífsins“ eru rangar og ber að vísa þeim á bug,“ sagði félagið, samkvæmt nígeríska fréttamiðlinum Daily Trust. Ozor lék 190 leiki í nígerísku úrvalsdeildinni, efstu deild knattspyrnunnar í landinu. Hann var aðallega hægri bakvörður en lék einnig oft sem miðvörður. Ozor lék þó aldrei með nígeríska landsliðinu. View this post on Instagram A post shared by Soccer Forever (@soccerforever) Nígería Fótbolti Mest lesið Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Enski boltinn „Eyðileggur íþróttina“ Sport Tielemans biðst afsökunar Enski boltinn Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Íslenski boltinn Myndir af Haaland á stórri kókaínsendingu Fótbolti Dagný Brynjars snýr aftur í fótboltann Íslenski boltinn Skoraði þrennu á 92 sekúndum og bíður eftir staðfestingu frá Guinness Fótbolti Stuðningsmenn Liverpool vilja útskýringu á kaupum Jeff Bezos Enski boltinn Fabrizio Romano að hætta Enski boltinn Lakers selt fyrir metupphæð Körfubolti Fleiri fréttir Ekki rétt að hann hafi „risið upp frá dauðum“ „Ánægður með það hvernig strákarnir héldu áfram að trúa“ Fyrstur til að vinna fjörutíu titla með einu félagi Gylfi: „Erfitt að lenda undir eftir tíu mínútur“ Markaveisla í toppslagnum og æsispennandi toppbarátta Þrótturum mistókst að komast á toppinn Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 3-2 | Eyjakonur upp í þriðja sætið Uppgjörið: Víkingur-FC Thun 3-2 | Evrópudeildardraumurinn úti Stefndi í endurkomu en Siggi Raggi og lærisveinar eru úr leik Uppgjörið: Nordsjælland – Valur 5-0 | Ekki léttir í lund í Kaupmannahöfn Íslendingaliðin Twente og Midtjylland brunuðu áfram í Evrópu Bara hægt að koma Infantino frá völdum með kosningum Gísli Gottskálk meiddist illa á æfingu fyrir fyrsta leikinn Carrick vill fá fleiri nýja leikmenn í Man United Elvis kominn í Bítlabæinn Neville svarar Lineker: Disney+ kaupir réttinn að The Overlap Orðaður við Chelsea og Manchester United en vill ekki fara Tielemans biðst afsökunar Kjartan orðinn leikmaður Brann Þurfti að bíða í 212 daga eftir fyrsta leik með Villa: „Haaland í mótun“ Fleiri styðja UEFA frekar en Infantino Stelpurnar tóku yfir Akureyri Hnéhlífarnar nauðsynlegar er teymi Víkings hleypur fyrir Ingvar Mark 17 ára trölls, rassinn úti og bikar á loft Spurs samþykkir tilboð Atlético í Romero Þoka í Færeyjum veldur vandræðum „Ég er með stærri drauma“ Fögnuðu sigri og tilkynntu Úlfu Dís eftir leik Messi kom til baka við mikinn fögnuð áhorfenda Fékk rautt, tók liðið út af og gaf skít í vítakeppni Sjá meira