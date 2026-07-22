Erlent

Gervigreindarlíkan fram­kvæmdi netárás ó­um­beðið

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sam Altman, forstjóri OpenAI.
Sam Altman, forstjóri OpenAI. AP/Jose Luis Magana

Nýtt og háþróað gervigreindarlíkan OpenAI, gervigreindarfyrirtækis sem á ChatGPT, framkvæmdi netárás gegn sprotafyrirtæki eftir að starfsmenn OpenAI misstu stjórn á líkaninu í öryggisprófun. 

OpenAI þróar núna nýja tegund af gervigreindarlíkani sem starfar sjálfstætt eftir nokkrar leiðbeiningar frá notandanum og var verið að prófa hana í stýrðu umhverfi. Líkanið fann hins vegar veikleika í stýrða umhverfinu og slapp út. 

Fórnarlamb líkansins var sprotafyrirtækið Hugging Face og komst það inn í innri kerfi fyrirtækisins. Líkanið fékk eitthvert verkefni og er talið að það hafi ráðist á Hugging Face því það taldi kerfi fyrirtækisins hafa svörin við verkfærinu.

„Við teljum þetta vera fordæmalaust netatvik sem felur í sér nýjustu tækni í netöryggi og bregðumst við í samræmi við það. Við deilum bráðabirgðaniðurstöðum á þessu stigi til að hjálpa varnaraðilum að skilja hvað gerðist og til að hjálpa til við að meta hvers líkön eru nú megnug,“ segir í tilkynningu OpenAI.

„Við munum halda áfram ítarlegri rannsókn ásamt Hugging Face og munum deila frekari upplýsingum um veikleikana, atvikið og niðurstöður þegar rannsókn okkar er lokið.“

Gervigreind

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