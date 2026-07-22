Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. júlí 2026 14:54 Sam Altman, forstjóri OpenAI. AP/Jose Luis Magana Nýtt og háþróað gervigreindarlíkan OpenAI, gervigreindarfyrirtækis sem á ChatGPT, framkvæmdi netárás gegn sprotafyrirtæki eftir að starfsmenn OpenAI misstu stjórn á líkaninu í öryggisprófun. OpenAI þróar núna nýja tegund af gervigreindarlíkani sem starfar sjálfstætt eftir nokkrar leiðbeiningar frá notandanum og var verið að prófa hana í stýrðu umhverfi. Líkanið fann hins vegar veikleika í stýrða umhverfinu og slapp út. Fórnarlamb líkansins var sprotafyrirtækið Hugging Face og komst það inn í innri kerfi fyrirtækisins. Líkanið fékk eitthvert verkefni og er talið að það hafi ráðist á Hugging Face því það taldi kerfi fyrirtækisins hafa svörin við verkfærinu. „Við teljum þetta vera fordæmalaust netatvik sem felur í sér nýjustu tækni í netöryggi og bregðumst við í samræmi við það. Við deilum bráðabirgðaniðurstöðum á þessu stigi til að hjálpa varnaraðilum að skilja hvað gerðist og til að hjálpa til við að meta hvers líkön eru nú megnug,“ segir í tilkynningu OpenAI. „Við munum halda áfram ítarlegri rannsókn ásamt Hugging Face og munum deila frekari upplýsingum um veikleikana, atvikið og niðurstöður þegar rannsókn okkar er lokið.“ Gervigreind Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent Ari „eltihrellir“ eftirlýstur og handtekinn á Kýpur Innlent Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Innlent „Ef læknir myndi skjóta sjúkling þá mætti ekki ákæra hann“ Innlent Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Fleiri fréttir Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Eigandi Michelin-staðar ákærður fyrir notkun maura í mat Undirrita samkomulag sem opnar á úranauðgun Sáda Utanríkisráðherrann lýsir árásunum sem urðu Khamenei að bana Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr embætti Minnst tólf létust í árásum Ísraelshers Handtakan þyrfti að byggja á alþjóðalögum Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni Hútar hóta Sádum og ráðist á Íran tíundu nóttina í röð Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Ortega segir engar frekari kosningar verða haldnar í Níkaragva Varnarmálaráðherrann verður fjármálaráðherra og Miliband utanríkisráðherra Ákærður fyrir morðið á Widdecombe Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Skoða að auka umfang árása enn frekar Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Sjá meira