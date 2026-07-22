Eigandi veitingastaðar í Suður-Kóreu hefur verið ákærður fyrir notkun maura í matreiðslu. Hann á yfir höfði sér eins árs fangelsi og tveggja milljóna króna sekt. Athygli vekur að staðurinn, sem hefur ekki verið nafngreindur, er með tvær Michelin-stjörnur.
Eigandinn hefur játað að maurar hafi verið notaðir í matseld en aðeins í nokkra rétti og aðallega til skrauts. Viðskiptavinir hafi verið upplýstir um notkun maurana og getað valið um annað skraut.
Þá hefur eigandinn bent á að maurar séu notaðir á veitingastöðum í Ástralíu, Bretlandi og Danmörku.
Maurar eru ekki meðal þeirra tíu skordýrategunda sem heimilt er að bera á borð í Suður-Kóreu. Horft er til nokkurra þátta þegar notkun skordýra er leyfð, meðal annars öryggis, næringargildis og þess hvort hægt sé að rækta dýrin á hreinlátan hátt.
Meðal þeirra skordýra sem eru leyfð til átu eru engisprettur og krybbur.
Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum var magn þungamálma í maurunum 55-falt á við magnið í öðrum ætum skordýrum.
Yfirvöld telja að um 49 þúsund maurar hafi verið notaðir í matseld á staðnum á fjórum árum.
Tíu veitingastaðir í Suður-Kóreu eru með tvær Michelin-stjörnur, allir í Seúl.