Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr embætti Áróra L Davíðsdóttir skrifar 21. júlí 2026 23:04 Selenskí þakkaði Sirskí fyrir störf sín hjá hernum, þar á meðal framlag hans við varnir við innrás Rússa á upphafsdögum hennar árið 2022. Getty Volodimír Selenskí, forseti Úkraínu, hefur vikið yfirhershöfðingja landsins, Oleksander Sirskí, úr starfi. Fyrir fáeinum dögum var varnarmálaráðherra Úkraínu, Mykhailo Fedóróv, látinn taka pokann sinn en hann þótti tiltölulega vinsæll meðal almennings í Úkraínu. Ákvörðun Selenskís um að víkja honum úr starfi leiddi til mótmæla víðs vegar um landið. Sjá einnig: Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Fregnir hafa borist af því að Sirskí og Fedóróv hafi ekki getað starfað saman og hafi jafnvel báðir beðið Selenskí um að reka hinn. Fedóróv hafi meðal annars gagnrýnt Sirskí fyrir að standa í vegi nútímavæðingar úkraínska hersins og nauðsynlegum umbótum. Sjá einnig: Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Selenskí fundaði undanfarna daga með mörgum af helstu herforingjum úkraínska hersins og var sagður leita næsta arftaka Sirskís en hefur að því virðist fundið hann. Selenskí þakkaði Sirskí fyrir störf sín hjá hernum í færslu á samfélagsmiðlum, þar á meðal framlag hans við varnir gegn innrás Rússa á upphafsdögum hennar árið 2022. Úkraína Mest lesið Flugmennirnir sviptir flugréttindum Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Innlent „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Innlent „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Segir sama starfið nú auglýst að nýju:„Pínu sárt að horfa upp á þetta“ Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Fleiri fréttir Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr embætti Minnst tólf létust í árásum Ísraelshers Handtakan þyrfti að byggja á alþjóðalögum Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni Hútar hóta Sádum og ráðist á Íran tíundu nóttina í röð Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Ortega segir engar frekari kosningar verða haldnar í Níkaragva Varnarmálaráðherrann verður fjármálaráðherra og Miliband utanríkisráðherra Ákærður fyrir morðið á Widdecombe Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Skoða að auka umfang árása enn frekar Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum í Noregi Háskólinn á Grænlandi fer ekki í samstarf við Bandaríkjamenn Ekki lengur ákærður fyrir tilraun til manndráps Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Sjá meira