Erlent

Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr em­bætti

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Selenskí þakkaði Sirskí fyrir störf sín hjá hernum, þar á meðal framlag hans við varnir við innrás Rússa á upphafsdögum hennar árið 2022.
Selenskí þakkaði Sirskí fyrir störf sín hjá hernum, þar á meðal framlag hans við varnir við innrás Rússa á upphafsdögum hennar árið 2022. Getty

Volodimír Selenskí, forseti Úkraínu, hefur vikið yfirhershöfðingja landsins, Oleksander Sirskí, úr starfi. 

Fyrir fáeinum dögum var varnarmálaráðherra Úkraínu, Mykhailo Fedóróv, látinn taka pokann sinn en hann þótti tiltölulega vinsæll meðal almennings í Úkraínu. Ákvörðun Selenskís um að víkja honum úr starfi leiddi til mótmæla víðs vegar um landið. 

Sjá einnig: Mót­mælt í Kænu­garði vegna upp­sagnar varnarmálaráðherrans

Fregnir hafa borist af því að Sirskí og Fedóróv hafi ekki getað starfað saman og hafi jafnvel báðir beðið Selenskí um að reka hinn. Fedóróv hafi meðal annars gagnrýnt Sirskí fyrir að standa í vegi nútímavæðingar úkraínska hersins og nauðsynlegum umbótum.

Sjá einnig:  Fundar með fjölda her­foringja í skugga mót­mæla

Selenskí fundaði undanfarna daga með mörgum af helstu herforingjum úkraínska hersins og var sagður leita næsta arftaka Sirskís en hefur að því virðist fundið hann. 

Selenskí þakkaði Sirskí fyrir störf sín hjá hernum í færslu á samfélagsmiðlum, þar á meðal framlag hans við varnir gegn innrás Rússa á upphafsdögum hennar árið 2022. 

Úkraína

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