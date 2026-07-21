Minnst tólf létust í þremur árásum Ísraelshers á Gasa í gærnótt og dag, að sögn heilbrigðisyfirvalda á svæðinu. Vopnahlé milli Ísraels og Hamas er enn í gildi en rúmlega þúsund Palestínumenn hafa látist í árásum Ísraelshers frá því það var undirritað í október síðastliðnum.
Sex manna fjölskylda sem átti heima í vesturhluta al-Sabra hverfisins í Gasaborg eru meðal þeirra látnu, segir í umfjöllun breska ríkisútvarpsins. Ísraelsher segir Hamas-liða hafa verið skotmark árásarinnar og hún sé í rannsókn.
Aðrir fjórir hafi látist í loftárásum Ísraelsmanna á al-Samar svæðinu í miðborg Gasaborgar, að sögn palestínskra fjölmiðla. Að auki hafi tveir látist í bíl á al-Zahra svæðinu í sunnanverðri borginni. Ísraelsher hafi ekki tjáð sig um þessar tvær árásir.
Mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fordæmdi í dag auknar árásir Ísraelshers á Gasa. Að sögn heilbrigðisyfirvalda þar í borg hafa minnst 1.186 Palestínumenn og fjórir ísraelskir hermenn látist í árásum Ísraela síðan vopnahlé tók gildi í október síðastliðnum. Minnst 57 Palestínumenn hafi látist á tímabilinu 13. til 20. júlí, segir Thameen Al-Kheetan, talsmaður Sameinuðu þjóðanna.
Hann varaði við því að dráp á almennum borgurum „veki áhyggjur af áframhaldandi brotum á alþjóðlegum mannúðarlögum, stríðsglæpum og öðrum mögulegum voðaverkum á Gasa.“
Frá árás Hamas á Ísrael þann 7. október 2023, þar sem um 1.200 Ísraelsmenn létust og 251 tekinn í gíslingu, hafa minnst 73.290 manns látist í árásum Ísraelshers á Gasa, að sögn heilbrigðisyfirvalda á svæðinu.
Heilbrigðisyfirvöld á Gasa eru, líkt og önnur stjórnvöld þar, leidd af Hamas en stofnanir Sameinuðu þjóðanna og óháðir sérfræðingar telja sjúkraskrár þar almennt vera áreiðanlegar. Ekki er gerður greinarmunur á herafla og almennum borgurum en konur og börn eru sögð vera um helmingur látinna.
Zohran Mamdani borgarstjóri skoðar ásamt lögfræðingum New York-borgar hvort mögulegt sé að handtaka Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, þegar hann sækir Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í september.