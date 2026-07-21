Ortega segir engar frekari kosningar verða haldnar í Níkaragva

Daniel Ortega, forseti Níkaragva, segir engar kosningar verða haldnar í landinu héðan í frá. Ástæðan sé einföld; hann vilji koma í veg fyrir að stjórnarandstaðan komist til valda.
Hinn 80 ára einræðisherra hefur verið við völd frá árinu 2007. Hann hefur unnið að því að grafa undan lýðræðinu og stóð meðal annars fyrir stjórnarskrárbreytingum í fyrra þar sem kjörtímabil forseta var lengt.
Þá fólu breytingarnar í sér að eiginkona Ortega, Rosario Murillo, var gerð að „með-forseta“. Hún var áður varaforseti landsins.
Stjórnvöld héldu upp á 47 ára afmæli byltingar Sandínista um helgina en Ortega tók þátt í byltingunni, fór fyrir endurreisninni á árunum 1979 til 1985 og var áður forseti frá 1985 til 1990.
Forsetinn sagði við það tilefni að engar kosningar yrðu haldnar framvegis og að hann myndi vinna að því með þinginu að setja lög til að „reisa vegg“ gegn stjórnarandstöðunni.
Sakaði hann stjórnarandstöðuna um að vilja steypa sér af stóli og kallaði stjórnarandstæðinga föðurlandssvikara.
Boða átti til kosninga í landinu á næsta ári en algjör óvissa er nú uppi um framhaldið. Þegar kosningar fóru síðast fram árið 2021 bönnuðu stjórnvöld stjórnmálaflokka og handtóku alla sem þóttu líklegir til að skora forsetann á hólm.
Sérfræðingar segja Ortega og Murillo óttast að fjarað hafi undan stuðningi við þau og að kosningar gætu orðið til þess að óánægja landsmanna brjótist út.
Guardian fjallar ítarlega um málið.