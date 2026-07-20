Kevin Keegan látinn

Kevin Keegan er látinn, 75 ára að aldri, eftir baráttu við krabbamein. Hann er goðsögn í enskum fótbolta.
Keegan greindi frá því fyrir sjö vikum að hann hefði greinst með fjórða stigs krabbamein. Hann lést eftir þá baráttu í dag, umkringdur ástvinum. Aðstandendur Keegan gáfu frá sér yfirlýsingu þar sem segir:
„Fyrrverandi leikmaður og þjálfari enska landsliðsins hafði glímt við krabbamein og var umkringdur eiginkonu sinni og dætrum á síðustu stundu.“
Kev we went back such a long way @England you will be missed so much by so many - a legend of the game sending my sincere condolences to his family pic.twitter.com/vkXCPVp5eN— Peter Shilton (@Peter_Shilton) July 20, 2026
Kev we went back such a long way @England you will be missed so much by so many - a legend of the game sending my sincere condolences to his family pic.twitter.com/vkXCPVp5eN
„Kevin, tvöfaldur Ballon D'Or-verðlaunahafi, var ástkær eiginmaður, faðir og afi. Fjölskyldan þakkar ótrúlegu læknateymi Kevins fyrir allan stuðninginn. Þetta er gríðarlega erfiður tími og þau biðja um rými og næði.“
Líkt og segir í yfirlýsingunni var Keegan tvisvar verðlaunaður sem besti leikmaður Evrópu, árin 1978 og 1979 en þá var hann leikmaður Hamburger SV í Þýskalandi.
My Hero. My manager. My friend. Sleep easy Boss 🥲 https://t.co/3meHtqeB71— Alan Shearer (@alanshearer) July 20, 2026
My Hero. My manager. My friend. Sleep easy Boss 🥲 https://t.co/3meHtqeB71
Fyrir það var hann leikmaður Liverpool árin 1971 til 1977 hvar hann vann ensku deildina þrisvar, enska bikarinn og Evrópukeppni meistaraliða. Þá vann hann enska samfélagssköldinn tvisvar sem og UEFA-bikarinn.
Hann vann þá þýsku úrvalsdeildina með Hamburg árið 1979. Einnig lék Keegan fyrir Scunthorpe United, Southampton, Newcastle United og Blacktown City á ferli sínum.
Hann skoraði 21 mark í 63 landsleikjum fyrir England sem hann þjálfaði síðar. Hann var þjálfari Newcastle United frá 1992 til 1997 og var nærri því að fagna enska meistaratitlinum en laut í lægra haldi fyrir Sir Alex Ferguson og Manchester United vorið 1996 eftir spennandi titilbaráttu.
RIP Kevin Keegan 🤞🏻❤️One of the greatest players this country has ever produced, trophies & goals galore, double Balon dor winner shows he was an absolute giant of the English game.One of the most important men in making @LFC what it is today. pic.twitter.com/fwRedN59r3— Jamie Carragher (@Carra23) July 20, 2026
RIP Kevin Keegan 🤞🏻❤️One of the greatest players this country has ever produced, trophies & goals galore, double Balon dor winner shows he was an absolute giant of the English game.One of the most important men in making @LFC what it is today. pic.twitter.com/fwRedN59r3
Hann stýrði Fulham frá 1997 til 1999, Englandi frá 1999 til 2000, Manchester City frá 2001 til 2005 og tók til skamms tíma við Newcastle á ný árið 2008.
Keegan var gjarnan kallaður King Kev og er talinn meðal betri fótboltamanna Englands frá upphafi. Hann lék sem sóknartengiliður eða framherji og var þekktur fyrir leikni sína með boltann.
Keegan kom hingað til lands árið 2016 og tók þátt í pallborðsumræðum í Hörpu í aðdraganda EM karla í fótbolta. Þar sagði hann að Ísland myndi standa uppi sem sigurvegari mótsins. Sú spá rættist ekki en Íslandi tókst þó að vinna heimaþjóð Keegans, líkt og frægt er.