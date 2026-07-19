Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista

Bresk yfirvöld hafa gefið út þrjátíu og átta nýjar kærur á hendur hinum umdeilda áhrifavaldi Andrew Tate og bróður hans Tristan Tate en þeir voru í gær handteknir í Miami í Bandaríkjunum. Heildarfjöldi ákæra á hendur bræðrunum er nú fimmtíu og níu, að sögn bresku lögreglunnar.
Breska ríkisútvarpið (BBC) greindi frá þessu en meðal þess sem bætist við langan lista af ákærum eru ákærur á hendur Andrew, þrjátíu og níu ára, fyrir sjö nauðganir til viðbótar þeim sem hann hefur þegar verið ákærður fyrir. Þá eru aðrar ákærur á hendur honum meðal annars í tengslum við mansal og barnaníðsefni.
Ákærur á hendur Tristan, þrjátíu og sjö ára, snúast um tvær nauðganir og þrjú mismunandi brot fyrir að skipuleggja eða greiða fyrir mansali í kynferðislegum tilgangi, er fram kemur í frétt BBC. Meint brot eru sögð hafa átt sér stað á milli júlí 2010 og ágúst 2017 en Tate-bræðurnir hafa áður neitað allri sök.
Farið hefur verið fram á framsal þeirra til Bretlands en saksóknarar hafa hafið málsmeðferð til að framselja bræðurna, sem eru með tvöfalt ríkisfang, breskt og bandarískt, til Bretlands.
„Þessar ákæruákvarðanir voru teknar eftir að frekari sönnunargögn bárust frá lögreglunni í Bedfordshire og færa heildarfjölda meintra fórnarlamba í þessu máli upp í sjö,“ sagði Malcolm McHaffie, yfirmaður sérstakrar glæpadeildar hjá breska ríkissaksóknaraembættinu.
Í kjölfar þessa stendur Andrew frammi fyrir alls fjörutíu og tveimur ákærum í Bretlandi og Tristan frammi fyrir sautján.
Haft er eftir lögmanni bræðranna, Joseph McBride, í frétt BBC að heimurinn viti að Andrew og Tristan séu saklausir.
„Óvinir þeirra vita það best af öllum. Það er einmitt þess vegna sem ráðist hefur verið á þá,“ hélt McBride áfram og lýsti nýju bresku ákærunum sem „pólitískri árás“.
„Við erum fullviss um að þegar hæfur dómari sér staðreyndirnar og þegar dómsmálaráðuneytið tekst á við þessa hróplegu misnotkun á eigin valdi munu Andrew og Tristan Tate ganga frjálsir. “
Lögmaðurinn Matt Jury, sem fer með mál nokkurra meintra breskra fórnarlamba Andrews, fagnaði ákærunum hins vegar ákaft og er haft eftir henni að „Andrew og Tristan Tate eru sakaðir um sum af alvarlegustu mögulegu brotunum, þar á meðal margar nauðganir og mansal. Það er kominn tími til að þeir svari til saka“.
Samskipti milli Andrew Tate og samstarfsmanna hans benda til þess að þeir og menn þeim tengdir hafi tælt tugi kvenna til þess að taka upp klámefni sem þeir birtu á netinu. Afrit af samskiptum þeirra var lekið til BBC en miðillinn segist hafa fundið minnst 45 möguleg fórnarlömb Tate og félaga hans.
Andrew Tate hefur verið sleppt úr stofufangelsi í Rúmeníu en hann má ekki yfirgefa ríkið. Tate er verulega umdeildur en hann og bróðir hans Tristan hafa staðið frammi fyrir ásökunum um fjölmörg brot eins og mansal og nauðgun, sem meðal annars eru sögð hafa verið framin á ólögráða stúlkum.
Grímuklæddir lögregluþjónar gerðu húsleit á heimili breska áhrifavaldsins Andrews Tate við Búkarest og á þremur öðrum stöðum í morgun. Húsleitin var gerð eftir að nýjar ásakanir um mansal og peningaþvætti komu fram.