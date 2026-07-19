Tate-bræður teknir fastir í Miami Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 19. júlí 2026 08:22 Andrew Tate, fyrir utan dómshúsið í Búkarest þar sem hann var ákærður fyrir mansal. AP/Andreea Alexandru Áhrifavaldurinn umdeildi Andrew Tate og bróðir hans Tristan voru handteknir í Miami í gær. Farið verður fram á framsal þeirra til Bretlands þar sem þeir hafa verið ákærðir fyrir ofbeldis- og kynferðisglæpi. Bandaríski fréttamiðillinn TMZ greindi frá og birti myndband af handtöku bræðranna. Breska saksóknaraembættið staðfesti fréttirnar sömuleiðis í tilkynningu. Alls eiga bræðurnir yfir höfði sér 21 ákæru í Bretlandi, þar af á Andrew 11 og Tristan 10. Ákærurnar ná yfir víðan völl en fela meðal annars í sér mansal, líkamsárás og nauðgun. Þeir sátu í rúmensku fangelsi í fáeina mánuði árið 2023 þar sem þeir voru ákærðir fyrir mansal. Þeir hafa verið sakaðir um að stýra skipulögðum glæpasamtökum sem stunduðu mansal, kynferðisbrot gegn einstaklingum undir lögaldri og peningaþvætti. Ekki liggur fyrir á hvaða grundvelli bræðurnir voru handteknir í Miami í gær samkvæmt umfjöllun TMZ. Mál Andrew Tate Bandaríkin Mest lesið „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Forseti Ungverjalands segir af sér Erlent Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Erlent Tate-bræður teknir fastir í Miami Erlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Erlent Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Innlent Lögregla klippti á plöturnar Innlent Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Erlent Fleiri fréttir Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Skotárás við Álaborg Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Reykur frá skógareldum í Kanada veldur vandræðum víða Gerðu árásir á Íran sjötta daginn í röð Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Gróðureldar loga stjórnlaust og fólki ráðlagt að halda sig innandyra Fimmtíu og sjö með stöðu sakbornings vegna vanrækslu brúar R. Kelly biðlar til Trump um að milda fangelsisdóminn Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Bandaríkjamenn skjóta á skip sem hugðist leggja við bryggju á Kharg-eyju Tvö þúsund smitaðir og rúmlega sjö hundruð látnir Sex létust í árásum Rússa í nótt Sjá meira