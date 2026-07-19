Erlent

Tate-bræður teknir fastir í Miami

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Andrew Tate, fyrir utan dómshúsið í Búkarest þar sem hann var ákærður fyrir mansal.
Andrew Tate, fyrir utan dómshúsið í Búkarest þar sem hann var ákærður fyrir mansal. AP/Andreea Alexandru

Áhrifavaldurinn umdeildi Andrew Tate og bróðir hans Tristan voru handteknir í Miami í gær. Farið verður fram á framsal þeirra til Bretlands þar sem þeir hafa verið ákærðir fyrir ofbeldis- og kynferðisglæpi.

Bandaríski fréttamiðillinn TMZ greindi frá og birti myndband af handtöku bræðranna. Breska saksóknaraembættið staðfesti fréttirnar sömuleiðis í tilkynningu.

Alls eiga bræðurnir yfir höfði sér 21 ákæru í Bretlandi, þar af á Andrew 11 og Tristan 10. Ákærurnar ná yfir víðan völl en fela meðal annars í sér mansal, líkamsárás og nauðgun.

Þeir sátu í rúmensku fangelsi í fáeina mánuði árið 2023 þar sem þeir voru ákærðir fyrir mansal. Þeir hafa verið sakaðir um að stýra skipulögðum glæpasamtökum sem stunduðu mansal, kynferðisbrot gegn einstaklingum undir lögaldri og peningaþvætti.

Ekki liggur fyrir á hvaða grundvelli bræðurnir voru handteknir í Miami í gær samkvæmt umfjöllun TMZ.

Mál Andrew Tate Bandaríkin

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