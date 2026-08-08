N1 mót stúlkna fer fram á Akureyri í annað sinn um helgina en sambærilegt mót fyrir stráka hefur farið fram síðustu fjörutíu ár. Framkvæmdastjóri KA segir mótið komið til að vera og vonast til að stúlkurnar skapi minningar fyrir lífstíð.
Um sjö hundruð stelpur á aldrinum níu til tíu ára eru mættar til leiks í rigningunni á Akureyri en 108 lið taka þátt í mótinu í ár.
„Þetta er heljarinnar mót sem hófst klukkan tvö í gær og spilast fram á seinnipart sunnudags. Fullt af stelpum í bænum að spila fótbolta og hafa gaman,“ sagði Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Hlýtt er í bænum og engin teljandi vandræði sem fylgi úrkomunni. Þetta er í annað sinn sem N1 mót stúlkna er haldið en sambærilegt mót fyrir stráka hefur farið fram síðustu fjörutíu ár.
„Þetta kemur til þar sem að N1 vildi í raun fara á laggirnar með mót fyrir stelpurnar líka og gera sambærilega upplifun fyrir stelpur og hefur verið fyrir stráka undanfarin ár sem er virkilega flott og við stolt af samstarfinu því þeir gera allt eins og hefur verið á strákamótinu síðustu ár. Það eru flottir tónleikar og öllum boðið í bíó og sund og svo framvegis þannig þetta er meiri upplifun heldur en bara að mæta og spila fótbolta. Við erum að vona að stelpurnar hér njóti þess að vera saman og kynnist stelpum í öðrum liðum og skapi minningar fyrir lífstíð.“
Er þetta komið til að vera?
„Já ég held það. Miðað við móttökurnar síðustu tvö ár þá held ég að þetta sé komið til að vera og verður enn öflugra þegar það er komin reynsla á þetta í tvö til þrjú ár í viðbót.“